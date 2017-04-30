Ющенко на тракторе строит Тарасовую хату под Киевом

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Ющенко в Белогородке Киевской области принимает участие в строительстве Тарасовой хаты, сообщила бывший советник экс-президента Валентина Руденко на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала фотографии с экс-президентом во время строительства дома в украинском стиле. На фото Ющенко сидит в тракторе во время земельных работ.

«Просто один день Президента. Просто строим Тарасову Хату. Просто Мечту», — написала она.

Ранее бывший советник президента Виктора Ющенко Валентина Руденко заявила, что людям, которые живут на Донбассе, надо разрешить разговаривать на том языке, на котором они уже говорят.