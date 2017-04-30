Ющенко на тракторе строит Тарасовую хату под Киевом
Бывший советник
Бывший советник
КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Ющенко в Белогородке Киевской области принимает участие в строительстве Тарасовой хаты, сообщила бывший советник
Она также опубликовала фотографии с
«Просто один день Президента. Просто строим Тарасову Хату. Просто Мечту», — написала она.
Ранее бывший советник президента Виктора Ющенко Валентина Руденко заявила, что людям, которые живут на Донбассе, надо разрешить разговаривать на том языке, на котором они уже говорят.