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15:23 (мск), источник: 365info.kz

Мажилисмены посадили деревья возле комплекса ЭКСПО

Депутаты нижней палаты озеленили проспект Ұлы Дала, сообщает пресс-служба парламента.

Источник: 365info.kz

Народные избранники во главе со спикером мажилиса Нурланом Нигматулиным приняли участие в общегородском субботнике, который прошел 29 апреля в Астане. Депутаты посадили более 200 саженцев деревьев вдоль проспекта Ұлы Дала.

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Проспект украсили такие породы, как липа, ель, сосна и клен. Кроме того, депутаты посадили рядом кусты бузины, рябины, сирени и аронии, что в прошлые годы не практиковалось.

В разгар субботника к мажилисменам присоединился градоначальник Асет Исекешев. В высадке деревьев приняли участие парламентарии от всех фракций — партии «Нұр Отан», «Ак жол», КНПК, а также мажилисмены от Ассамблеи Народа Казахстана. Кроме того, вместе с депутатами на улицах столицы трудились сотрудники аппарата мажилиса.

Напомним, в общегородском субботнике приняли участие полторы тысячи астанчан.

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