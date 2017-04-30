Мажилисмены посадили деревья возле комплекса ЭКСПО
Депутаты нижней палаты озеленили проспект Ұлы Дала, сообщает
Депутаты нижней палаты озеленили проспект Ұлы Дала, сообщает
Народные избранники во главе со спикером мажилиса Нурланом Нигматулиным приняли участие в общегородском субботнике, который прошел 29 апреля в Астане. Депутаты посадили более 200 саженцев деревьев вдоль проспекта Ұлы Дала.
Проспект украсили такие породы, как липа, ель, сосна и клен. Кроме того, депутаты посадили рядом кусты бузины, рябины, сирени и аронии, что в прошлые годы не практиковалось.
В разгар субботника к мажилисменам присоединился градоначальник Асет Исекешев. В высадке деревьев приняли участие парламентарии от всех фракций — партии «Нұр Отан», «Ак жол», КНПК, а также мажилисмены от Ассамблеи Народа Казахстана. Кроме того, вместе с депутатами на улицах столицы трудились сотрудники аппарата мажилиса.
Напомним, в общегородском субботнике приняли участие полторы тысячи астанчан.