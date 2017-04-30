Мажилисмены посадили деревья возле комплекса ЭКСПО

Проспект украсили такие породы, как липа, ель, сосна и клен. Кроме того, депутаты посадили рядом кусты бузины, рябины, сирени и аронии, что в прошлые годы не практиковалось.



В разгар субботника к мажилисменам присоединился градоначальник Асет Исекешев. В высадке деревьев приняли участие парламентарии от всех фракций — партии «Нұр Отан», «Ак жол», КНПК, а также мажилисмены от Ассамблеи Народа Казахстана. Кроме того, вместе с депутатами на улицах столицы трудились сотрудники аппарата мажилиса.

Напомним, в общегородском субботнике приняли участие полторы тысячи астанчан.