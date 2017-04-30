1 мая жителей Башкирии ждет потепление до +20 градусов
Синоптики обещают безветренную ясную погоду.
Синоптики обещают безветренную ясную погоду.
Погода на 1 мая порадует жителей Башкирии: грядет потепление. Осадков не предвидится, температура воздуха ночью: +9, +11 градусов, в северных и горных районах температура воздуха снизится до +4. Ночью ветер
В полдень столбик термометра и вовсе покажет рекордную для этой весны отметку: + 20 градусов — самое время для семейных выездов на шашлыки. Стоит поторопиться — после праздников в Башкирию придет прохладная погода и ежедневные дожди.