1 мая жителей Башкирии ждет потепление до +20 градусов

Погода на 1 мая порадует жителей Башкирии: грядет потепление. Осадков не предвидится, температура воздуха ночью: +9, +11 градусов, в северных и горных районах температура воздуха снизится до +4. Ночью ветер северо-восточный, восточный 0−5 м/с, днем — штиль. Атмосферное давление: 755 мм ртутного столба.

В полдень столбик термометра и вовсе покажет рекордную для этой весны отметку: + 20 градусов — самое время для семейных выездов на шашлыки. Стоит поторопиться — после праздников в Башкирию придет прохладная погода и ежедневные дожди.