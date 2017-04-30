Режим «черного неба» в Челябинске продлен до вечера 2 мая
Специалисты будут отбирать пробы воздуха и следить за концентрацией вредных веществ.
Специалисты будут отбирать пробы воздуха и следить за концентрацией вредных веществ.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, в Челябинске продлено до 19.00 вторника, 2 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В Челябинске до семи вечера 2 мая в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — сообщает Челябинский ЦГМС.
В случае появления задымления населению рекомендуется минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, пользоваться марлевыми масками.
Экологическую обстановку могут усугубить природные пожары. Только за минувшие сутки в регионе произошло 26 возгораний в лесах. По данным синоптиков,