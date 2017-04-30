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15:36 (мск), источник: dostup1.ru

Режим «черного неба» в Челябинске продлен до вечера 2 мая

Специалисты будут отбирать пробы воздуха и следить за концентрацией вредных веществ.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, в Челябинске продлено до 19.00 вторника, 2 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В Челябинске до семи вечера 2 мая в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — сообщает Челябинский ЦГМС.

В случае появления задымления населению рекомендуется минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, пользоваться марлевыми масками.

Экологическую обстановку могут усугубить природные пожары. Только за минувшие сутки в регионе произошло 26 возгораний в лесах. По данным синоптиков, 1—3 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, возможны чрезвычайные ситуации не выше муниципального уровня.

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