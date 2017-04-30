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15:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов принял участие в субботнике

Глава республики вместе с коллегами наводил порядок в парке имени Матросова.

29 апреля в Уфе прошла акция «Моя Башкирия» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», в котором приняли участие муниципалитеты, общественные организации и предприятия. Рустэм Хамитов вместе с коллегами также вышел на расчистку территорий: сотрудники администрации главы Башкирии наводили порядок в саду имени Аксакова.

Напомним, 22 апреля на улицах города убирался Ирек Ялалов: мэр вышел на субботник вместе со своими подчиненными, чтобы почистить один из скверов в северной части города.

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