Рустэм Хамитов принял участие в субботнике

29 апреля в Уфе прошла акция «Моя Башкирия» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», в котором приняли участие муниципалитеты, общественные организации и предприятия. Рустэм Хамитов вместе с коллегами также вышел на расчистку территорий: сотрудники администрации главы Башкирии наводили порядок в саду имени Аксакова.

Напомним, 22 апреля на улицах города убирался Ирек Ялалов: мэр вышел на субботник вместе со своими подчиненными, чтобы почистить один из скверов в северной части города.