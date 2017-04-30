30 апреля стало самым теплым днем с начала года в Москве
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ к 15:00 воскресенья поднялась до 24,4 градуса, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ к 15:00 воскресенья поднялась до 24,4 градуса, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.
«30 апреля стало самым теплым днем 2017 года», — сказал собеседник агентства.
Он сказал, что предыдущий температурный максимум нынешнего года был зафиксирован 29 апреля — 24,0 градуса.
Войдет ли воскресенье в летопись столичных температурных рекордов дня, станет известно позже.
По прогнозу Гидрометцентра России, ночью 1 мая в Москве ожидается 8−10, днем — 20−22 градуса. Возможны небольшие кратковременные дожди.