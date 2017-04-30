30 апреля стало самым теплым днем с начала года в Москве

Он сказал, что предыдущий температурный максимум нынешнего года был зафиксирован 29 апреля — 24,0 градуса.

В метеобюро уточнили, что температура воздуха в Москве близка к рекордным значениям. Абсолютный максимум для 30 апреля был установлен в 1969 году — 24,7 градуса