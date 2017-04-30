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15:52 (мск), источник: Интерфакс

30 апреля стало самым теплым днем с начала года в Москве

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ к 15:00 воскресенья поднялась до 24,4 градуса, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

Источник: Агентство «Москва»

«30 апреля стало самым теплым днем 2017 года», — сказал собеседник агентства.

Он сказал, что предыдущий температурный максимум нынешнего года был зафиксирован 29 апреля — 24,0 градуса.

В метеобюро уточнили, что температура воздуха в Москве близка к рекордным значениям. Абсолютный максимум для 30 апреля был установлен в 1969 году — 24,7 градуса

Войдет ли воскресенье в летопись столичных температурных рекордов дня, станет известно позже.

По прогнозу Гидрометцентра России, ночью 1 мая в Москве ожидается 8−10, днем — 20−22 градуса. Возможны небольшие кратковременные дожди.

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