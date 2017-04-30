В МЧС предупредили о пожароопасных днях

«По данным “Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” 1—3 мая 2017 года в большинстве районов Челябинской области ожидается преобладание высокой пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале). В связи с этим сохраняется вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных возникновением лесных пожаров», — прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим запрещено разводить костры в лесу, нельзя бросать непогашенные окурки и спички. В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните по номерам 01 — со стационарного телефона и 101 — с мобильного.