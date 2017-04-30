В МЧС предупредили о пожароопасных днях
В Челябинской области с 1 по 3 мая ожидается высокая вероятность возникновения ЧС в связи с пожарами, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
В Челябинской области с 1 по 3 мая ожидается высокая вероятность возникновения ЧС в связи с пожарами, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
«По данным “Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”
В связи с этим запрещено разводить костры в лесу, нельзя бросать непогашенные окурки и спички. В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните по номерам 01 — со стационарного телефона и 101 — с мобильного.