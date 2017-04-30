1 мая для жителей Астаны и Алматы подготовили праздничные мероприятия

Куда сходить 1 мая в Астане:

К празднованию Дня единства в столице подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Праздничные мероприятия пройдут на площадях города, в жилых массивах и концертных залах.

По информации акимата Астаны празднование 1 мая начнётся с фестиваля детского творчества «Салем, Астана!», который пройдёт с 9.00 в киноконцертном зале «Жастар». В детской библиотеке на проспекте Женис, 61 и в массовой библиотеке № 4 на улице Кеменгерулы, 21 появятся тематические полки о согласии народа Казахстана.

Список мероприятий, которые можно посетить 1 мая в Астане:

10:00 — 18:00 — Выставка и лекция «Халықтар достығы — ел бірлігі», музей «АЛЖИР» (Зал «Алаш»).

10:00 — 18:00 — Выставка «Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік», музей Сакена Сейфуллина.

11:00 — Праздничный концерт и народные гуляния, площадь «Қазақ елі».

11:00 — 18:00 Праздничный концерт и народные гуляния, городская площадь.

12:00 — Қ. Ежембек «Ер төстік», сказка, театр кукол (пр. Республики, 3).

14:00 — Қ. Ежембек «Ер төстік», сказка, театр кукол (пр. Республики, 3).

17:00 — Концерт заслуженного деятеля РК Александра Аблаева «Подарок к юбилею», концертный зал «Астана».

18:00 — Праздничный концерт «Туғанеліме тілегім», ГТОБ «Астана Опера» (Большой зал).

19:00 — I Международный фестиваль юмора «Бауыржан fest», ЦКЗ «Казахстан».

19.00 — Убойная комедия со звёздами российской эстрады «Чего хотят мужчины?», ГАРДТ им. М. Горького, концертная программа «Дружба народов», ЖМ «Коянды».

Куда сходить 1 мая в Алматы:

Алматинцев 1 мая ждёт яркое шоу с участием знаменитого «Хора Турецкого», который готовит программу с караоке для всех гостей с казахскими песнями, который назвали «Праздник Песни». По информации акимата Алматы, во время праздничных гуляний выступят звёзды отечественной эстрады, будут открыты шатры этнокультурных центров города. Концерт и массовые гуляния начнутся с 10.30 на проспекте Достык, 56 — площадь Абая (перед Дворцом Республики).

1 мая в Алатауском районе с 8.00 пройдёт праздничный кросс. Он стартует со школы-гимназии № 169 в микрорайоне «Шаңырақ-1». Финишировать бегуны будут у акимата Алатауского района. А в 10:00 часов на стадионе в микрорайоне Трудовик начнётся праздничный концерт.

Список праздничных мероприятий, которые могут посетить алматинцы 1 мая:

11:00 — парк «Fаmіlу» в Ауэзовском районе Алматы — праздничные мероприятия с участием художественных и творческих коллективов, а также этнокультурных объединений. Здесь же пройдёт конкурс национальных блюд.

В 11:00 — «Мега Алма-Ата», улица Розыбакиева, 247 — концерт воспитанников детского дома № 3.