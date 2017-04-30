1 мая для жителей Астаны и Алматы подготовили праздничные мероприятия
В День Единства народов Казахстана жителей Астаны и южной столицы ждут концерты, спортивные мероприятия, выставки и другие праздничные мероприятия.
В День Единства народов Казахстана жителей Астаны и южной столицы ждут концерты, спортивные мероприятия, выставки и другие праздничные мероприятия.
Куда сходить 1 мая в Астане:
К празднованию Дня единства в столице подготовили насыщенную
По информации акимата Астаны празднование 1 мая начнётся с фестиваля детского творчества «Салем, Астана!», который пройдёт с 9.00 в киноконцертном зале «Жастар». В детской библиотеке на проспекте Женис, 61 и в массовой библиотеке № 4 на улице Кеменгерулы, 21 появятся тематические полки о согласии народа Казахстана.
Список мероприятий, которые можно посетить 1 мая в Астане:
10:00 — 18:00 — Выставка и лекция «Халықтар достығы — ел бірлігі», музей «АЛЖИР» (Зал «Алаш»).
10:00 — 18:00 — Выставка «Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік», музей Сакена Сейфуллина.
11:00 — Праздничный концерт и народные гуляния, площадь «Қазақ елі».
11:00 — 18:00 Праздничный концерт и народные гуляния, городская площадь.
12:00 — Қ. Ежембек «Ер төстік», сказка, театр кукол (пр. Республики, 3).
14:00 — Қ. Ежембек «Ер төстік», сказка, театр кукол (пр. Республики, 3).
17:00 — Концерт заслуженного деятеля РК Александра Аблаева «Подарок к юбилею», концертный зал «Астана».
18:00 — Праздничный концерт «Туғанеліме тілегім», ГТОБ «Астана Опера» (Большой зал).
19:00 — I Международный фестиваль юмора «Бауыржан fest», ЦКЗ «Казахстан».
19.00 — Убойная комедия со звёздами российской эстрады «Чего хотят мужчины?», ГАРДТ им. М. Горького, концертная программа «Дружба народов», ЖМ «Коянды».
Куда сходить 1 мая в Алматы:
Алматинцев 1 мая ждёт яркое шоу с участием знаменитого «Хора Турецкого», который готовит программу с караоке для всех гостей с казахскими песнями, который назвали «Праздник Песни». По информации акимата Алматы, во время праздничных гуляний выступят звёзды отечественной эстрады, будут открыты шатры этнокультурных центров города. Концерт и массовые гуляния начнутся с 10.30 на проспекте Достык, 56 — площадь Абая (перед Дворцом Республики).
1 мая в Алатауском районе с 8.00 пройдёт праздничный кросс. Он стартует со
Список праздничных мероприятий, которые могут посетить алматинцы 1 мая:
11:00 — парк «Fаmіlу» в Ауэзовском районе Алматы — праздничные мероприятия с участием художественных и творческих коллективов, а также этнокультурных объединений. Здесь же пройдёт конкурс национальных блюд.
В 11:00 — «Мега Алма-Ата», улица Розыбакиева, 247 — концерт воспитанников детского дома № 3.
14.00 —