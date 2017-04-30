Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
9Юбилей Корейской народной армии
16:24 (мск), источник: РБК - Украина

Умер поэт Борис Олейник

На 82-м году жизни в 11:45 30 апреля после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный украинский поэт Борис Олейник. Об этом сообщает журналист Михаил Маслий в Facebook.

Олейник был членом НАНУ, а также председателем Украинского фонда культуры. С 1992 по 2006 год избирался народным депутатом Верховной Рады Украины. Был также главой парламентской делегации ВРУ в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Олейник является автором более 40 книг поэзии и публицистики, издаваемых в Украине и других странах. Поэзия Олейника переводилась на русский, итальянский, чешский, словацкий, польский, сербохорватский, румынский и другие языки.

Ранее сообщалось, что экс-депутат крымского парламента, бывший нардеп Украины и бизнесмен Лев Миримский скончался на 58-м году жизни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Северная Корея пригрозила потопить атомную подлодку ВМС США
При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 14 мирных жителей
Украина установила дамбу для блокирования подачи воды в Крым
Пострадавшим от пожаров в Сибири выделят почти 143 млн рублей
Эрдоган допустил новые удары по позициям курдов в Ираке и Сирии
СМИ узнали о двух готовящихся в Лондоне терактах
Запуск Falcon 9 решили отложить за минуту до старта
Спорт
ЦСКА и «Спартак» выявят сильнейшего в 26-м туре РФПЛ Фаворитом игры считаются армейцы, которые уступают лидирующим в таблице красно-белым семь очков
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь