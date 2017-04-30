Умер поэт Борис Олейник

Олейник был членом НАНУ, а также председателем Украинского фонда культуры. С 1992 по 2006 год избирался народным депутатом Верховной Рады Украины. Был также главой парламентской делегации ВРУ в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Олейник является автором более 40 книг поэзии и публицистики, издаваемых в Украине и других странах. Поэзия Олейника переводилась на русский, итальянский, чешский, словацкий, польский, сербохорватский, румынский и другие языки.