Дэвид Кэмерон купил сарай за $32 тыс. и намерен писать мемуары

Источник: AP 2017

Сарай, которой обошелся Кэмерону в 25 тыс. фунтов (около 32 тыс. долларов), уже установлен в саду его дома. По словам бывшего премьера, за дизайн сарая, в котором есть дровяная печь и диван, отвечала его жена Саманта. Садовый сарай утеплен материалом из овечьей шерсти.

Из-за сарая уже начались ссоры, пошутил Кэмерон. «Мои дети хотят приспособить сарай под детский игровой домик, — сказал он. — Я хочу использовать его как комнату для написания книги, а мой сын хочет сделать там свою спальню». «Когда нам его только доставили, мы все были в приятном возбуждении: кто проведет в нем первую ночь?» — рассказал бывший премьер. По словам Кэмерона, его сын выиграл эту битву.

Семья Кэмеронов купила этот садовый сарай в Red Sky Shepherds Huts. Похожий сарайчик есть и у тещи бывшего премьера. «Саманта принимает все дизайнерские решения в нашей семье. Как всегда, она сделала отличный выбор», — сказал Кэмерон, похвалив свою жену. Как сообщается, в прошлом году Дэвид Кэмерон подписал контракт на написание автобиографии. Ожидается, что книга выйдет в свет в следующем году.