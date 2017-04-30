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16:47 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Дэвид Кэмерон купил сарай за $32 тыс. и намерен писать мемуары

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон купил дизайнерский садовый сарай, в котором он, по его же словам, собирается писать свои мемуары.

Источник: AP 2017

Сарай, которой обошелся Кэмерону в 25 тыс. фунтов (около 32 тыс. долларов), уже установлен в саду его дома.

По словам бывшего премьера, за дизайн сарая, в котором есть дровяная печь и диван, отвечала его жена Саманта.

Садовый сарай утеплен материалом из овечьей шерсти.

Из-за сарая уже начались ссоры, пошутил Кэмерон.

«Мои дети хотят приспособить сарай под детский игровой домик, — сказал он. — Я хочу использовать его как комнату для написания книги, а мой сын хочет сделать там свою спальню».

«Когда нам его только доставили, мы все были в приятном возбуждении: кто проведет в нем первую ночь?» — рассказал бывший премьер.

По словам Кэмерона, его сын выиграл эту битву.

Семья Кэмеронов купила этот садовый сарай в Red Sky Shepherds Huts. Похожий сарайчик есть и у тещи бывшего премьера.

«Саманта принимает все дизайнерские решения в нашей семье. Как всегда, она сделала отличный выбор», — сказал Кэмерон, похвалив свою жену.

Как сообщается, в прошлом году Дэвид Кэмерон подписал контракт на написание автобиографии.

Ожидается, что книга выйдет в свет в следующем году.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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