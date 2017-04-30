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16:54 (мск), источник: РБК - Украина

Евровидение 2017: появились снимки первых репетиций участников в Киеве

В сети появились первые фото участников Евровидения-2017 на сцене в Киеве, где стартовала подготовка к полуфиналам.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В Facebook снимки опубликовали организаторы конкурса на официальной странице.

«Продолжаются первые репетиции артистов! Знакомство со сценой в Киеве участников от Швеции, Грузии и Австралии», — написали организаторы.

Швецию на конкурсе представит Робин Бенгтссон («I Can't Go On»), Грузию — Тако Гачечиладзе с песней «Keep the Faith», а Австралию — Исайя Файрбрейс («Don’t Come Easy»). Все они выступят в первом полуфинале уже 9 мая.

Финал Евровидения-2017 состоится 13 мая. В конкурсе в этом году принимают участие 43 представителя. В продажу поступили дополнительные билеты на Евровидение-2017.

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