Новосибирцев ждет прохладный и ненастный Первомай

Прохладная и дождливая погода ожидается в Новосибирске в понедельник, 1 мая.

По прогнозу синоптиков, в городе в праздничный день будет облачно с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Днем +6… +8 градусов, ночью 0… -2. Ветер — 5−10 м.с, с порывами до 16 м/с.