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16:57 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцев ждет прохладный и ненастный Первомай

Начавшееся похолодание задержится в городе на несколько дней.

Прохладная и дождливая погода ожидается в Новосибирске в понедельник, 1 мая.

По прогнозу синоптиков, в городе в праздничный день будет облачно с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Днем +6… +8 градусов, ночью 0… -2. Ветер — 5−10 м.с, с порывами до 16 м/с.

«К региону подошел холодный атмосферный фронт с Северного Урала, — пояснил пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад ЯГУДИН. — Начавшееся в пятницу похолодание усилится, прохладная погода сохранится и в первого мая».

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