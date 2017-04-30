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17:06 (мск), источник: Обозреватель

Захватите дождевики: синоптики рассказали о погоде 1-го мая

1 мая в северных и западных областях Украины ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометеоцентра.

Также отмечается, что средняя температура по всей территории страны будет колебаться в пределах 21−23 градусов Цельсия.

Осадки следует ожидать в Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях. На территории остальных регионов Украины осадки не ожидаются.

По данным Укргидрометеоцентра, средняя скорость ветра 1 мая будет составлять 3−8 метров за секунду.

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