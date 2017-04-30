Захватите дождевики: синоптики рассказали о погоде 1-го мая
1 мая в северных и западных областях Украины ожидаются небольшие дожди.
1 мая в северных и западных областях Украины ожидаются небольшие дожди.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометеоцентра.
Также отмечается, что средняя температура по всей территории страны будет колебаться в пределах 21−23 градусов Цельсия.
Осадки следует ожидать в Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской,
По данным Укргидрометеоцентра, средняя скорость ветра 1 мая будет составлять 3−8 метров за секунду.