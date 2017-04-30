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18:03 (мск), источник: Tengrinews

Цукерберг удивил обычную семью, приехав к ним на ужин

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг неожиданно приехал в гости к обычной американской семье из Огайо, сообщает BBC News.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщил и сам миллиардер у себя на странице в Facebook.

Издание отмечает, что, по словам жителя города Ньютон Фолс Дэниэла Мура, он и его жена Лиза узнали о том, что их посетит Цукерберг, лишь за 15 минут до его прибытия.

Как рассказал хозяин дома, основатель соцсети заявил о желании познакомиться с теми, кто всегда голосовал за демократов, но на последних выборах предпочел Дональда Трампа. После этого его сотрудники нашли семью Муров. До визита Цукерберга Муру было лишь сказано, что к нему на ужин придет «очень богатый филантроп из Калифорнии, чьим продуктом пользуются 90 процентов американцев».

Сообщается, что за ужином с Цукербергом разговор шел не только о политике, но и о том, как семья Муров помогает детскому приюту в Уганде. Цукерберг, который не раз говорил о том, что собирается отдать на благотворительность по меньшей мере 45 миллиардов долларов, предложил Мурам помочь со сбором средств.

После ужина миллиардер написал на своей странице в Facebook, у которой 89 миллионов подписчиков: «Только что приехал в Огайо. Спасибо Дэну и Лизе Мур за теплый прием и прекрасный ужин!».

В ответ Дэниэл написал: «Спасибо большое за визит, Марк. Ты невероятный человек!» По данным издания, после ужина с семейством Муров Цукерберг посетил в Огайо лечащихся от зависимости наркоманов, после чего отправился в Индиану, чтобы поужинать с местными пожарными.

Отмечается, что миллиардер Цукерберг, как он сам себе и обещал, совершает поездку по 50 штатам. Некоторые наблюдатели в связи с этим решили, что, возможно, создатель Facebook задумался о политической карьере.

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