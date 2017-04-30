1 мая в Омске открываются парки — РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Горожан приглашают в парки на открытие летнего сезона. С 1 мая начинают свою работу муниципальные парки культуры и отдыха. В выходные и праздники для омичей устроят спортивные и развлекательные мероприятия.

Как сообщили в департаменте культуры мэрии Омска, Советский парк откроется в 14:00, а парк имени 30-летия ВЛКСМ на час раньше, в 13:00.

Завтра в парке 30 лет ВЛКСМ перед омичами выступят танцевальные ансамбли: коллективы Центра досуга «Современник», ДК «Железнодорожник» и Центра искусств «Сибиряк».

В Советском парке также организованы различные мероприятия для горожан. На сцене выступят детские ансамбли, состоится конкурс рисунков на асфальте для детей, а также пройдут показательные выступления школы дрессировки собак.

Отметим, сейчас в парках подходят к концу работы по обработке территорий от клещей.

В частности, в Советском парке состоятся:

14:00 — концерт ансамбля эстрадного танца «Карамельки»;.

14:30 — развлекательная программа для детей «Лаборатория природы», конкурс рисунка на асфальте «Милый солнечный май»;.

15:00 — концерт творческих коллективов Омского государственного технического университета «Да здравствует цветущая весна!»;.

16:00 — показательные выступления клуба спортивно-служебного собаководства; 17:00 — выступление творческих коллективов города.

В этот же день в парке имени 30-летия ВЛКСМ запланировано:

13:00 — тематическая программа коллектива Дворца культуры им. Свердлова;.

14:00 — концерт ансамбля «Сибирочек» Центра досуга «Современник»;.

15:00 — концерт ансамбля «Субботея» Дворца культуры «Железнодорожник»;.

16:00 — концерт ансамбля «Русские напевы» Центра искусств «Сибиряк»;.

17:00 — концерт исполнителей шансона «Михалыч и дуэт»;.

18:00 — праздничный концерт ансамбля «Рандеву» вокальной студии парка;.

19:00 — выступление солистов ансамбля «Рандеву»;.

19:30 — концерт ансамбля танца «Иртыш».

С 16:00 до 22:00 в парке пройдет дискотека на танцплощадке.