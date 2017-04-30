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19:43 (мск), источник: Индикатор

Ученые назвали причину глухоты Франсиско Гойи

Ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке выяснили, что известный испанский художник Франсиско Гойя страдал либо редким аутоиммунным заболеванием, либо сифилисом. Результаты своего исследования ученые представили на ежегодной Исторической клинико-патологической конференции. Кратко с ним можно ознакомиться на сайте университета.

Источник: AFP 2017
Вопрос о болезни Гойи стал увлекательной загадкой для многих медиков. Я думаю, что его случай имеет несколько правдоподобных объяснений
Ронна Херцано
Автор исследования

В 1793 году Гойя в возрасте 46 лет тяжело заболел. Однако врачи не смогли поставить художнику диагноз. Гойя был прикован к постели в течение нескольких месяцев, страдал от галлюцинаций и постоянных головных болей и едва мог ходить. В конце концов, большинство симптомов прошли, но слух к художнику так и не вернулся. Возможно, поэтому картины Гойя этого периода стали мрачными.

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Изучив ряд свидетельств о состоянии Гойи, ученые смогли поставить художнику диагноз. Вероятно, он страдал редким аутоиммунным заболеванием — синдромом Сусака. Согласно второй версии, Гойя был болен сифилисом.

Основными симптомами синдрома Сусака являются нарушение мозговых функций, потеря зрения и слуха. Большинство этих симптомов со временем исчезают, однако слух к больным может не вернуться. Сифилис также может привести к потере слуха. В XIX веке ни одно из этих заболеваний лечению не поддавалось. Ученые отметили, что сегодня компенсировать потерю слуха Гойи было бы возможно с помощью кохлеарных имплантатов.

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