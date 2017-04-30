Ученые назвали причину глухоты Франсиско Гойи

Вопрос о болезни Гойи стал увлекательной загадкой для многих медиков. Я думаю, что его случай имеет несколько правдоподобных объяснений

В 1793 году Гойя в возрасте 46 лет тяжело заболел. Однако врачи не смогли поставить художнику диагноз. Гойя был прикован к постели в течение нескольких месяцев, страдал от галлюцинаций и постоянных головных болей и едва мог ходить. В конце концов, большинство симптомов прошли, но слух к художнику так и не вернулся. Возможно, поэтому картины Гойя этого периода стали мрачными.

Изучив ряд свидетельств о состоянии Гойи, ученые смогли поставить художнику диагноз. Вероятно, он страдал редким аутоиммунным заболеванием — синдромом Сусака. Согласно второй версии, Гойя был болен сифилисом.

Основными симптомами синдрома Сусака являются нарушение мозговых функций, потеря зрения и слуха. Большинство этих симптомов со временем исчезают, однако слух к больным может не вернуться. Сифилис также может привести к потере слуха. В XIX веке ни одно из этих заболеваний лечению не поддавалось. Ученые отметили, что сегодня компенсировать потерю слуха Гойи было бы возможно с помощью кохлеарных имплантатов.