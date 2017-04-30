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19:23 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 1 мая

Первого мая в республике будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

Температура воздуха в Бричанах составит плюс 12, в Сороках — 16, в Бельцах 15 градусов. В Леове, Комрате и Кагуле воздух прогреется до плюс 21-го. В Оргееве и Кишиневе термометры покажут плюс 20, в Тирасполе — 23 градуса.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. В столице столбики термометров поднимутся до 24 градусов. Ночью будет 12 градусов тепла.

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