Прогноз погоды на 1 мая

Температура воздуха в Бричанах составит плюс 12, в Сороках — 16, в Бельцах 15 градусов. В Леове, Комрате и Кагуле воздух прогреется до плюс 21-го. В Оргееве и Кишиневе термометры покажут плюс 20, в Тирасполе — 23 градуса.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. В столице столбики термометров поднимутся до 24 градусов. Ночью будет 12 градусов тепла.