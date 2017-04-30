Уфимцев приглашают на фестиваль Водных фонариков

12 и 13 мая в башкирской столице пройдет необычное для уфимцев мероприятие — фестиваль Водных фонариков. Впервые фестиваль провели четыре года назад петербуржцы, в этом году он пройдет уже в 100 городах России, в том числе и в Уфе. Начнется он вечером, с наступлением темноты — в 21.00. Все желающие могут прийти в парк культуры и отдыха «Первомайский» и пустить свой фонарик по воде, вход — бесплатный.

— На фестивале водных фонариков можно будет не только пустить фонарик со своим сокровенным желанием по воде, но и насладиться яркими представлениями и классической музыкой в живом исполнении, — отмечают организаторы.