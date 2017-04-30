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20:08 (мск), источник: РИА Новости

Под Новосибирском мужчина ранил трех человек из карабина

НОВОСИБИРСК, 30 апр — РИА Новости. Ранее судимый мужчина под Новосибирском ранил из карабина «Сайга» трех человек, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает в воскресенье Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что вечером 29 апреля 2017 года во дворе одного их домов в поселке Озёрный Новосибирского района семеро молодых мужчин жарили шашлык. Около 23.00 к отдыхающим пришел нетрезвый 32-летний местный житель и попросил принять его в компанию, на что получил согласие. Около полуночи мужчины решили разойтись и попросили гостя уйти, что тот расценил как неуважение и решил отомстить.

«Злоумышленник ушел в свой дом, где взял огнестрельное гладкоствольное четырехзарядное ружье “Сайга”, зарядил его четырьмя патронами и возвратился к соседнему домовладению. В это время компания отдыхавших мужчин в полном составе находилась на автодороге у дома, поскольку двое из них намеревались уехать на прибывшем автомобиле такси к месту жительства. Подойдя к молодым людям на расстояние не более 10 метров, злоумышленник стал производить в них из ружья прицельные выстрелы», — рассказали в СК. Мужчина ранил троих и ушел к себе домой.

Сейчас стрелок задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину он не признал, от дачи показаний отказался. Установлено, что ранее он судим за совершение вымогательства. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство трех лиц».

Пострадавших мужчин доставили в больницу, двоих из них поместили в стационар. Суд 2 мая рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого.

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