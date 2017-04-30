Патриарх Кирилл в Петербурге почтил память погибших в метро
Богослужение, во время которого предстоятель поименно помянул погибших, состоялось у станции петербургского метро «Технологический институт».
Богослужение, во время которого предстоятель поименно помянул погибших, состоялось у станции петербургского метро «Технологический институт».
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил заупокойную службу по жертвам теракте в Петербурге.
Богослужение, во время которого предстоятель поименно помянул погибших, состоялось у станции петербургского метро «Технологический институт». При этом он завершил службу пасхальным возгласом «Христос воскресе!».
«Жизнь сильнее смерти, Бог сильнее дьявола, и когда смерть, страдания и дьявол берут верх, то все мы должны помнить, что конечная победа за Богом и за жизнью. И для того, чтобы в нашей жизни было меньше страданий, мы все должны жить в соответствии с Божьим нравственным законом и преодолевать всякие испытания силой своего духа, способностью единства, способностью к совместным трудам для того, чтобы было больше света, добра и правды в нашей жизни», — сказал предстоятель.
Он выразил соболезнование семьям погибших, тем, кто сегодня еще находится на больничной койке.
Как ленинградец, как петербуржец, я всегда вместе со своим городом и в радостях, и в скорбях. И я очень надеюсь, что сила веры будет возрастать в нашем городе, сила духа, и тогда мы будем непобедимы
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