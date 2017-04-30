Патриарх Кирилл в Петербурге почтил память погибших в метро

Богослужение, во время которого предстоятель поименно помянул погибших, состоялось у станции петербургского метро «Технологический институт». При этом он завершил службу пасхальным возгласом «Христос воскресе!».

«Жизнь сильнее смерти, Бог сильнее дьявола, и когда смерть, страдания и дьявол берут верх, то все мы должны помнить, что конечная победа за Богом и за жизнью. И для того, чтобы в нашей жизни было меньше страданий, мы все должны жить в соответствии с Божьим нравственным законом и преодолевать всякие испытания силой своего духа, способностью единства, способностью к совместным трудам для того, чтобы было больше света, добра и правды в нашей жизни», — сказал предстоятель.

Он выразил соболезнование семьям погибших, тем, кто сегодня еще находится на больничной койке.