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20:38 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл в Петербурге почтил память погибших в метро

Богослужение, во время которого предстоятель поименно помянул погибших, состоялось у станции петербургского метро «Технологический институт».

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил заупокойную службу по жертвам теракте в Петербурге.

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Богослужение, во время которого предстоятель поименно помянул погибших, состоялось у станции петербургского метро «Технологический институт». При этом он завершил службу пасхальным возгласом «Христос воскресе!».

«Жизнь сильнее смерти, Бог сильнее дьявола, и когда смерть, страдания и дьявол берут верх, то все мы должны помнить, что конечная победа за Богом и за жизнью. И для того, чтобы в нашей жизни было меньше страданий, мы все должны жить в соответствии с Божьим нравственным законом и преодолевать всякие испытания силой своего духа, способностью единства, способностью к совместным трудам для того, чтобы было больше света, добра и правды в нашей жизни», — сказал предстоятель.

Он выразил соболезнование семьям погибших, тем, кто сегодня еще находится на больничной койке.

Как ленинградец, как петербуржец, я всегда вместе со своим городом и в радостях, и в скорбях. И я очень надеюсь, что сила веры будет возрастать в нашем городе, сила духа, и тогда мы будем непобедимы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста, более 50 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя одна из группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в России) — «Катибат аль-Имам Шамиль».

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