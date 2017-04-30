МЦК в майские праздники будет работать по режиму выходного дня
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) 1 мая и с 6 по 9 мая будет осуществляться по режиму выходного дня, сообщает
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) 1 мая и с 6 по 9 мая будет осуществляться по режиму выходного дня, сообщает
«Хотели бы напомнить вам, что 1 и с 6 по 9 мая “Ласточки” на МЦК будут курсировать по режиму выходного дня: с 12.30 до 18.30 интервал между электропоездами составит пять минут, а в остальное время — десять минут», — говорится в сообщении