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21:37 (мск), источник: РИА Новости

МЦК в майские праздники будет работать по режиму выходного дня

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) 1 мая и с 6 по 9 мая будет осуществляться по режиму выходного дня, сообщает пресс-служба МЦК.

Источник: РИА Новости

«Хотели бы напомнить вам, что 1 и с 6 по 9 мая “Ласточки” на МЦК будут курсировать по режиму выходного дня: с 12.30 до 18.30 интервал между электропоездами составит пять минут, а в остальное время — десять минут», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

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