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21:54 (мск), источник: Kazinform

Маршруты автобусов изменят на 7 мая в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В период проведения репетиции и военного парада 7 мая, посвященного 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан с участием военной техники, будут ограничено и закрыто движение для транспорта. Об этом говорится в справочной информации, размещенной на сайте Управления пассажирского транспорта города Астаны.

Источник: РИА "Новости"

В связи с этим, будут изменены схемы движения 11 маршрутов:

1. Маршрут № 2

От начального остановочного пункта «Ж/М «Промышленный» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік, далее по существующей схеме движения.

В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

2. Маршрут № 3

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Жирентаева — ул. Петрова без изменений, далее ул. Петрова — Сатпаева — налево на пр. Б. Момышулы — пр. М. Жумабаева — прямо до конечного остановочного пункта «ЖК «Сарайшык». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

3. Маршрут № 4

От начального остановочного пункта «Ж/м Коктал-2» до пересечения ул. Сатпаева — ул. Майлина, без изменений, далее ул. Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. К. Дина — налево на ул. К. Сатпаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения. Условный конечный пункт «Улица Шарля де Голля» по пр. Тәуелсіздік.

4. Маршрут № 14

Временно переносится конечный остановочный пункт «Жк «Гранд Астана» по пр. Тәуелсіздік на «Ж/м «Караоткель» по ул. Акыртас.

5. Маршрут № 19

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Сатпаева — ул. Майлина, без изменений, далее прямо по ул. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

6. Маршрут № 21

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Кунаева — пр. Мәңгілік Ел, без изменений, далее налево на ул. Шалкыма — ул. Шарля де Голля — пр. Тәуелсіздік — ул. Майлина — пр. М. Жумабаева — прямо по ул. Жумабаева до конечного остановочного пункта «ЖК «Сарайшык». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

7. Маршрут № 26

От начального остановочного пункта «Астанаинерт» до пересечения ул. Петрова — ул. К. Сатпаева, без изменений, далее прямо по ул. К. Сатпаева до конечного остановочного пункта " Ж/М «Караоткель». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

8. Маршрут № 29

От начального остановочного пункта «Ж/м «Куйгенжар» до пересечения ул. Айнаколь — пр. М. Жумабаева, без изменений, далее направо на пр. М. Жумабаева — ул. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — ул. Кунаева, далее по существующей схемы движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

9. Маршрут № 32

Временно переносится конечный остановочный пункт «Улица Ж. Нажимеденова» по пр. Тәуелсіздік на «Дом министерств» по пр. Мәңгілік Ел. В обратном направлении по пр. Мәңгілік Ел — ул. Достык, далее по существующей схеме движения.

10. Маршрут № 40

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения пр. Тәуелсіздік- ул. Шарля де Голля, без изменений, далее ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схемы движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

11. Маршрут № 61

От начального остановочного пункта «Теплотранзит» до пересечения пр. Тәуелсіздік- ул. Шарля де Голля, без изменений, далее по ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма, далее по существующей схемы движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Также, в период проведения военного парада 7 мая, посвященного 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан с участием военной техники 7 мая с 06:00 до 15:00 будут ограничены и закрыты движения для транспорта. В связи с этим, будут изменены схемы движения 4 маршрутов:

12. Маршрут № 15

От начального остановочного пункта «Ж/М «Железнодорожный» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — ул. Б. Майлина -пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

13. Маршрут № 51

От начального остановочного пункта «Акм. областная больница № 2» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — ул. Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

14. Маршрут № 56

От начального остановочного пункта «Ж/М «Промышленный» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — ул. Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

15. Маршрут № 101

От начального остановочного пункта «Акм. областная больница № 2» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — ул. Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

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