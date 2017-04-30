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22:04 (мск), источник: Интерфакс

Отопление начнут отключать в Москве 1 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — В столице завершается отопительный сезон, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"
С 1 мая в Москве начнут отключать отопление.
Петр Бирюков
Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства

Он пояснил, что по существующим нормативам отопление в городе отключается, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику.

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Заммэра напомнил, что отопление в Москве отключают поэтапно.

«Сначала батареи отключат на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом на социальных объектах — в детских садах, школах больницах, поликлиниках», — уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков подчеркнул, что на отключение отопления энергетикам отводится пять дней, но, как правило, они справляются быстрее. Он заявил, что нынешний отопительный сезон начался в сентябре и прошел без сбоев и аварий. «Тепловые и энергетические системы полностью выдержали нагрузку», — добавил заммэра.

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