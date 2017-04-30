Первого мая движение транспорта в центре столицы будет перекрыто

Ограничения коснутся участка от бульвара Григория Виеру и улицы Космонавтов до сквера Национального театра оперы и балета.

Перекроют также проспект Штефана чел Маре от Академии наук до Национального театра оперы и балета.

Движение транспорта будут регулировать полицейские. Национальная патрульная инспекция рекомендует водителям по возможности избегать центральных улиц Кишинева.