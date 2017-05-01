В Ливии открыли уголовное дело против 14 украинцев с задержанного танкера «Рута»

В столице Ливии Триполи открыли уголовное дело против 14 украинцев, которые были на танкере «Рута», а также против четырех турок и двух грузин, которые находились на танкере «Stark», который ходит под конголезским флагом.

Сообщается, что в момент задержания ливийскими военными «Рута» имела около 3330 тонн нефти в баках, а «Stark» — который может перевозить 1236 тонн — как раз готовился к погрузке, когда неожиданно прибыла береговая охрана.

Представитель ВМС Ливии Айюб Касем рассказал, что береговая охрана заметила танкеры еще в четверг, а в пятницу утром начала действовать.

По его словам, «нефтяные контрабандисты были хорошо вооружены и были поддержаны небольшими лодками (с вооруженными людьми). Они оказывали ожесточенное сопротивление, но в итоге были захвачены ливийскими военными после более чем трех часов перестрелки».

Айюб Касем утверждает, что несколько раз лодки с вооруженными людьми возвращались и открывали огонь из автоматов Калашникова и тяжелых пулеметов.

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ВМС Ливии сообщило, что ливийские военно-морские силы задержали два судна по подозрению в контрабандном вывозе нефти из этой страны. Инцидент произошел в районе Сиди Саид, расположенном к западу от столицы Ливии Триполи.

Перед задержанием судов три часа продолжалась перестрелка. Одним из захваченных судов стал танкер «Рута», который ходит под флагом Украины. На втором судне под названием «Stark» — флаг неустановленного африканской страны.

Справка УНИАН. 28 июня 2016 года береговая охрана города Завия в прибрежных водах Ливии задержали танкер «Теметерон», членами экипажа которого были граждане Украины, Российской Федерации и Греции.