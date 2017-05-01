Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Семечки признали токсичными
Плюсы и минусы квартир-студий
Полина Гагарина родила второго ребенка
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби
«Питтсбург» повел 2-0 в серии с «Вашингтоном»
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
9Юбилей Корейской народной армии
14События недели в фотографиях
11Подготовка техники к Параду Победы
00:01 (мск), источник: УНИАН

В Ливии открыли уголовное дело против 14 украинцев с задержанного танкера «Рута»

Ливийская береговая охрана арестовала два танкера, среди которых судно с украинским флагом, и задержала их экипажи, которые подозреваются в контрабанде нефти, сообщает ТСН со ссылкой на Al Jazeera.

Источник: УНИАН

В столице Ливии Триполи открыли уголовное дело против 14 украинцев, которые были на танкере «Рута», а также против четырех турок и двух грузин, которые находились на танкере «Stark», который ходит под конголезским флагом.

Сообщается, что в момент задержания ливийскими военными «Рута» имела около 3330 тонн нефти в баках, а «Stark» — который может перевозить 1236 тонн — как раз готовился к погрузке, когда неожиданно прибыла береговая охрана.

Представитель ВМС Ливии Айюб Касем рассказал, что береговая охрана заметила танкеры еще в четверг, а в пятницу утром начала действовать.

По его словам, «нефтяные контрабандисты были хорошо вооружены и были поддержаны небольшими лодками (с вооруженными людьми). Они оказывали ожесточенное сопротивление, но в итоге были захвачены ливийскими военными после более чем трех часов перестрелки».

Айюб Касем утверждает, что несколько раз лодки с вооруженными людьми возвращались и открывали огонь из автоматов Калашникова и тяжелых пулеметов.

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ВМС Ливии сообщило, что ливийские военно-морские силы задержали два судна по подозрению в контрабандном вывозе нефти из этой страны. Инцидент произошел в районе Сиди Саид, расположенном к западу от столицы Ливии Триполи.

Перед задержанием судов три часа продолжалась перестрелка. Одним из захваченных судов стал танкер «Рута», который ходит под флагом Украины. На втором судне под названием «Stark» — флаг неустановленного африканской страны.

Справка УНИАН. 28 июня 2016 года береговая охрана города Завия в прибрежных водах Ливии задержали танкер «Теметерон», членами экипажа которого были граждане Украины, Российской Федерации и Греции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военнослужащие задержали в зоне АТО три грузовика с контрабандой - штаб
США признали гибель 352 граждан при авиаударах коалиции
Северная Корея пригрозила потопить атомную подлодку ВМС США
НАТО планирует увеличить миссию в Афганистане
Власти отменили результаты голосования на участке Ле Пен
Германия будет обучать саудовских военных на своей территории
Белый дом ужесточит закон против «липовых новостей»
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Спорт
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь