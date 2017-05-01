Сколько времени на ваших виолах? Как работают цветочные часы в Москве

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Уникальный часовой циферблат, состоящий исключительно из цветов, в этом году начинает работу 1 мая. Так что если вы хотите узнать время по цветам, а не по обычным часам, то приходите на Поклонную гору. Сделать это можно в любое время: на стрелки нанесена светоотражающая краска.

Это единственные в Москве часы с циферблатом из цветов. Причём в зависимости от сезона цветочное оформление меняется.

В пресс-службе парка на Поклонной горе «АиФ» рассказали, что цветы высаживаются в день общегородского субботника, а часовой механизм и стрелки (часовая длиной 3,5 м и минутная длиной 4,5 м) устанавливаются заранее. В ночь на 1 мая часовой механизм начинает работу.

Читайте также Единственные в Москве цветочные часы заведут 1 мая

Сама конструкция расположена прямо в почве, она влагоустойчивая и хорошо «выдерживает» полив. На зиму механизм, каркас циферблата и стрелки демонтируют, всё тщательно проверяют, смазывают и убирают до наступления тепла, а клумбу засыпают декоративной щепой. В апреле после обязательного осмотра часы возвращаются в парк. Содержать механизм часов под землёй в рабочем состоянии не так-то просто. От повышенной влажности и ночного конденсата то и дело норовят выйти из строя электрические соединения, однако инженеры зорко следят за часами, вовремя выявляя и устраняя любые проблемы механизма. А дело садовников — следить за внешним обликом удивительных «летних» часов. Циферблат составляет единую композицию с клумбой, на которой цветами «написано» слово «Москва». 12 тысяч виол трёх расцветок — синие, жёлтые и белые — украсили нынешнюю весеннюю композицию. Общая площадь посадки составила 180 квадратных метров.

Смена экспозиции произойдёт в середине июня, когда виолы будут заменены на розовые, белые и красные бегонии, цветущие до осенних холодов.

А клумба с надписью «Москва» станет монохромной: здесь высадят красные бегонии, только в качестве «отделки» появятся декоративные зелёные растения.

Читайте также Столичные парки переходят на летний режим работы 1 мая