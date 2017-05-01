Сколько времени на ваших виолах? Как работают цветочные часы в Москве
«АиФ» рассказывает, как устроены цветочные часы на Поклонной горе столицы и что помогает им не сбиваться.
«АиФ» рассказывает, как устроены цветочные часы на Поклонной горе столицы и что помогает им не сбиваться.
Уникальный часовой циферблат, состоящий исключительно из цветов, в этом году начинает работу 1 мая. Так что если вы хотите узнать время по цветам, а не по обычным часам, то приходите на Поклонную гору. Сделать это можно в любое время: на стрелки нанесена светоотражающая краска.
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Сама конструкция расположена прямо в почве, она влагоустойчивая и хорошо «выдерживает» полив. На зиму механизм, каркас циферблата и стрелки демонтируют, всё тщательно проверяют, смазывают и убирают до наступления тепла, а клумбу засыпают декоративной щепой. В апреле после обязательного осмотра часы возвращаются в парк.
Содержать механизм часов под землёй в рабочем состоянии не
Циферблат составляет единую композицию с клумбой, на которой цветами «написано» слово «Москва». 12 тысяч виол трёх расцветок — синие, жёлтые и белые — украсили нынешнюю весеннюю композицию. Общая площадь посадки составила 180 квадратных метров.
А клумба с надписью «Москва» станет монохромной: здесь высадят красные бегонии, только в качестве «отделки» появятся декоративные зелёные растения.
На клумбу с циферблатом высаживают однолетние растения: такой выбор диктуется необходимостью каждый год менять облик часов, а также тем, что их расцветка по задумке создателей так или иначе должна перекликаться с цветами российского флага.
Зрители, которые приходят на Поклонную гору узнать время, часто пытаются потрогать («Интересно, а как это работает? На чём это держится?»), а то и остановить длинные стрелки, будто бы «вырастающие» прямо из массы цветов. Для того чтобы работа устройства не сбивалась, а часы всегда показывали точное время, в конструкцию вмонтированы,
Они появились на Поклонной горе в 2001 году и были отмечены в Российской книге рекордов Гиннесса как самые большие в нашей стране. Ещё бы, ведь диаметр их циферблата — 11 метров, средняя высота букв в надписи «Москва» — 6,9 метра. В то время как диаметр часов на Спасской башне Кремля — «всего» 6 метров, а длина их минутной стрелки — 3,1 метра. И часы на главном здании МГУ «отстают» от цветочных: длина их минутной стрелки — 4,2 метра.
Клумба с циферблатом вмещает от 8 до 30 тысяч цветов. Уникальные «живые» часы будут показывать точное «цветочное» время до октября.