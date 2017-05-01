Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Москва: юго-запад - для покупателей, восток - для арендаторов
Полина Гагарина родила второго ребенка
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Футболисты «Челси» разгромили «Эвертон» в чемпионате Англии
Казанский «Зенит» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
14События недели в фотографиях
15Роботы в Пальмире
00:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько времени на ваших виолах? Как работают цветочные часы в Москве

«АиФ» рассказывает, как устроены цветочные часы на Поклонной горе столицы и что помогает им не сбиваться.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Уникальный часовой циферблат, состоящий исключительно из цветов, в этом году начинает работу 1 мая. Так что если вы хотите узнать время по цветам, а не по обычным часам, то приходите на Поклонную гору. Сделать это можно в любое время: на стрелки нанесена светоотражающая краска.

Это единственные в Москве часы с циферблатом из цветов. Причём в зависимости от сезона цветочное оформление меняется.

В пресс-службе парка на Поклонной горе «АиФ» рассказали, что цветы высаживаются в день общегородского субботника, а часовой механизм и стрелки (часовая длиной 3,5 м и минутная длиной 4,5 м) устанавливаются заранее. В ночь на 1 мая часовой механизм начинает работу.

Читайте также
Единственные в Москве цветочные часы заведут 1 мая

Сама конструкция расположена прямо в почве, она влагоустойчивая и хорошо «выдерживает» полив. На зиму механизм, каркас циферблата и стрелки демонтируют, всё тщательно проверяют, смазывают и убирают до наступления тепла, а клумбу засыпают декоративной щепой. В апреле после обязательного осмотра часы возвращаются в парк.

Содержать механизм часов под землёй в рабочем состоянии не так-то просто. От повышенной влажности и ночного конденсата то и дело норовят выйти из строя электрические соединения, однако инженеры зорко следят за часами, вовремя выявляя и устраняя любые проблемы механизма. А дело садовников — следить за внешним обликом удивительных «летних» часов.

Циферблат составляет единую композицию с клумбой, на которой цветами «написано» слово «Москва». 12 тысяч виол трёх расцветок — синие, жёлтые и белые — украсили нынешнюю весеннюю композицию. Общая площадь посадки составила 180 квадратных метров.

Смена экспозиции произойдёт в середине июня, когда виолы будут заменены на розовые, белые и красные бегонии, цветущие до осенних холодов.

А клумба с надписью «Москва» станет монохромной: здесь высадят красные бегонии, только в качестве «отделки» появятся декоративные зелёные растения.

Читайте также
Столичные парки переходят на летний режим работы 1 мая

На клумбу с циферблатом высаживают однолетние растения: такой выбор диктуется необходимостью каждый год менять облик часов, а также тем, что их расцветка по задумке создателей так или иначе должна перекликаться с цветами российского флага.

Зрители, которые приходят на Поклонную гору узнать время, часто пытаются потрогать («Интересно, а как это работает? На чём это держится?»), а то и остановить длинные стрелки, будто бы «вырастающие» прямо из массы цветов. Для того чтобы работа устройства не сбивалась, а часы всегда показывали точное время, в конструкцию вмонтированы, во-первых, специальные механизмы, защищающие от поломки во время физического воздействия, а во-вторых, электронный регулятор времени для точности хода.

Они появились на Поклонной горе в 2001 году и были отмечены в Российской книге рекордов Гиннесса как самые большие в нашей стране. Ещё бы, ведь диаметр их циферблата — 11 метров, средняя высота букв в надписи «Москва» — 6,9 метра. В то время как диаметр часов на Спасской башне Кремля — «всего» 6 метров, а длина их минутной стрелки — 3,1 метра. И часы на главном здании МГУ «отстают» от цветочных: длина их минутной стрелки — 4,2 метра.

Клумба с циферблатом вмещает от 8 до 30 тысяч цветов. Уникальные «живые» часы будут показывать точное «цветочное» время до октября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мясо с ананасом. «Железные» правила полезного шашлыка
США признали гибель 352 граждан при авиаударах коалиции
Северная Корея пригрозила потопить атомную подлодку ВМС США
НАТО планирует увеличить миссию в Афганистане
Власти отменили результаты голосования на участке Ле Пен
Германия будет обучать саудовских военных на своей территории
Белый дом ужесточит закон против «липовых новостей»
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Спорт
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь