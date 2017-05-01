Столичные парки переходят на летний режим работы 1 мая

Источник: Агентство «Москва»

Темой летнего сезона в Парке Горького станет счастье. Там появится несколько арт-объектов, которые будут символизировать счастье, а всего будет организовано 20 площадок на эту тематику. Также пройдут лекции о том, что такое счастье и как стать счастливым. На фонтанной площади гостей будет встречать инсталляция «Счастье в парке», которая станет главной селфи-площадкой в парке. У фонтана гости смогут отдохнуть большой компанией на огромном шезлонге.

Читайте также В Москве стартует сезон велопроката

В Парке искусств «Музеон» пройдет танцевальный конкурс. Участники команды «Чердак Джека» дадут мастер-классы по экс­периментальному танцу и прочтут лекции о зарождении современных стилей. В «Сокольниках» в день открытия летнего сезона состоится музыкальный фестиваль. На территории парка также установят арт-объект «Актуальное в 3D». Квест-приключение ждет гостей Таганского парка. Для детей подготовлены мастер-классы по изготовлению венков и накидок из природных материалов. В саду «Эрмитаж» пройдут двадцатиминутные лекции экологов, предпринимателей, дизайнеров. Посетители сада станут свидетелями поэтического перформанса от известных актеров московских театров: Елены Маховой, Натальи Горбас, Артема Цуканова и Игоря Иванова. Запланированы также танцевальные мастер-классы и занятия по восточным практикам — йоге и цигун.

Читайте также Единственные в Москве цветочные часы заведут 1 мая