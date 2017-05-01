Столичные парки переходят на летний режим работы 1 мая
Столичные парки 1 мая открывают летний сезон. В этот день на парковых территориях проходят соответствующие мероприятия — квесты, концертные программы, лекции,
Столичные парки 1 мая открывают летний сезон. В этот день на парковых территориях проходят соответствующие мероприятия — квесты, концертные программы, лекции,
Темой летнего сезона в Парке Горького станет счастье. Там появится несколько
В Парке искусств «Музеон» пройдет танцевальный конкурс. Участники команды «Чердак Джека» дадут
В «Сокольниках» в день открытия летнего сезона состоится музыкальный фестиваль. На территории парка также установят
В саду «Эрмитаж» пройдут двадцатиминутные лекции экологов, предпринимателей, дизайнеров. Посетители сада станут свидетелями поэтического перформанса от известных актеров московских театров: Елены Маховой, Натальи Горбас, Артема Цуканова и Игоря Иванова. Запланированы также танцевальные
В Парке Победы на Поклонной горе 1 мая посвятят молодежи. Открытие сезона начнется с концерта с участием певца Базиля, Александры Беляковой, Вахтанга, участниц проекта «Голос. Дети» Рагды Ханиевой и Лизы Пурис. В течение всего дня на Поклонной горе будет работать
Сад им. Н. Баумана приглашает на открытие любителей авангардного искусства. В программе — театральный перформанс Liquid Theatre «От земли. Супрематические крестьяне», выступления композитора Сергея Загний и музыканта Петра Термена.
Посетителей парка «Красная Пресня» ждет концертная программа от молодых российских исполнительниц — Ольги Абдуллиной, Оксаны Казаковой, Алены Roxis и Нани Евы, которые исполнят джазовые композиции.
На сцене Измайловского парка будут звучать песни времен СССР. Кроме того, состоится шествие пионеров, барабанщиков и ходулистов с транспарантами. Завершится празднование запуском шаров и праздничным салютом.
В «Кузьминках» посетителей встретят фокусники, планирует выступить оркестр балканской музыки Bubamara Brass Band. Детей приглашают в мастерскую магического реквизита. Кроме того, на территории парка пройдут открытые спортивные тренировки.
В парке «Фили» в 12:00 покажут фильмы советской эпохи. Кроме того, гости парка смогут посетить выставку
Мероприятия пройдут и в других парках столицы.