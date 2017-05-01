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00:40 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Столичные парки переходят на летний режим работы 1 мая

Столичные парки 1 мая открывают летний сезон. В этот день на парковых территориях проходят соответствующие мероприятия — квесты, концертные программы, лекции, мастер-классы, тренировки. Заработает летняя инфраструктура, открываются новые спортивные объекты.

Источник: Агентство «Москва»

Темой летнего сезона в Парке Горького станет счастье. Там появится несколько арт-объектов, которые будут символизировать счастье, а всего будет организовано 20 площадок на эту тематику. Также пройдут лекции о том, что такое счастье и как стать счастливым. На фонтанной площади гостей будет встречать инсталляция «Счастье в парке», которая станет главной селфи-площадкой в парке. У фонтана гости смогут отдохнуть большой компанией на огромном шезлонге.

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В Парке искусств «Музеон» пройдет танцевальный конкурс. Участники команды «Чердак Джека» дадут мастер-классы по экс­периментальному танцу и прочтут лекции о зарождении современных стилей.

В «Сокольниках» в день открытия летнего сезона состоится музыкальный фестиваль. На территории парка также установят арт-объект «Актуальное в 3D».

Квест-приключение ждет гостей Таганского парка. Для детей подготовлены мастер-классы по изготовлению венков и накидок из природных материалов.

В саду «Эрмитаж» пройдут двадцатиминутные лекции экологов, предпринимателей, дизайнеров. Посетители сада станут свидетелями поэтического перформанса от известных актеров московских театров: Елены Маховой, Натальи Горбас, Артема Цуканова и Игоря Иванова. Запланированы также танцевальные мастер-классы и занятия по восточным практикам — йоге и цигун.

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В Парке Победы на Поклонной горе 1 мая посвятят молодежи. Открытие сезона начнется с концерта с участием певца Базиля, Александры Беляковой, Вахтанга, участниц проекта «Голос. Дети» Рагды Ханиевой и Лизы Пурис. В течение всего дня на Поклонной горе будет работать скейт-площадка, где пройдут показательные выступления.

Сад им. Н. Баумана приглашает на открытие любителей авангардного искусства. В программе — театральный перформанс Liquid Theatre «От земли. Супрематические крестьяне», выступления композитора Сергея Загний и музыканта Петра Термена.

Посетителей парка «Красная Пресня» ждет концертная программа от молодых российских исполнительниц — Ольги Абдуллиной, Оксаны Казаковой, Алены Roxis и Нани Евы, которые исполнят джазовые композиции.

На сцене Измайловского парка будут звучать песни времен СССР. Кроме того, состоится шествие пионеров, барабанщиков и ходулистов с транспарантами. Завершится празднование запуском шаров и праздничным салютом.

В «Кузьминках» посетителей встретят фокусники, планирует выступить оркестр балканской музыки Bubamara Brass Band. Детей приглашают в мастерскую магического реквизита. Кроме того, на территории парка пройдут открытые спортивные тренировки.

В парке «Фили» в 12:00 покажут фильмы советской эпохи. Кроме того, гости парка смогут посетить выставку ретро-автомобилей.

Мероприятия пройдут и в других парках столицы.

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