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00:58 (мск), источник: Интерфакс

Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), по предварительным оценкам, привлечет на первомайские акции по всей стране более 2,5 млн человек, сообщил лидер профобъединения Михаил Шмаков.

Источник: РИА "Новости"
По предварительной информации, поступившей в ФНПР из федеральных округов число участников первомайских мероприятий составит более 2,5 млн членов профсоюзов, в том числе, более 870 тыс. молодых активистов.
Михаил Шмаков
Лидер Федерации независимых профсоюзов России

Наиболее массовые акции, организованные ФНПР, должны состояться в Москве (около 100 тыс. участников), Якутске, Краснодаре (по 50 тыс.), Самаре (39 тыс.), Перми (37 тыс.), Ижевске (30 тыс.), Магнитогорске (28 тыс.), Владивостоке (24 тыс.), Курске, (23 тыс.), в Хабаровске, Ангарске, Прокопьевске, Новотроицке, Березниках, Екатеринбурге, Воронеже и Рязани (по 20 тыс), отмечают в профобъединении.

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Согласно планам ФНПР, шествия пройдут в 737 городах и районных центрах РФ.

«В первомайских мероприятиях совместно с ФНПР примут участие представители общественных организаций, представители госорганов и органов местного самоуправления. Вместе с нами планируют выступить представители партии “Единая Россия” и других парламентских партий, но только те, кто искренне разделяет идеологию и требования ФНПР», — отмечается в пресс-релизе профобъединения.

При этом, как отмечают в ФНПР, «главным политическим крылом» профсоюзов выступят представители региональных структур партии «Союз Труда», созданной активистами профобъединения.

Крупнейшая акция запланирована в Москве. Ранее председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев сообщил, что в столичном шествии примут участие около 100 тыс. человек. «Мероприятие займет примерно около часа. Мы в ходе подготовки уделили серьезное внимание вопросам безопасности. На сегодняшний день есть официальное разрешение как администрации президента задействовать Красную площадь, также и от московских властей решение получено. Проведены все необходимые мероприятия, предусмотренные правоохранительными органами. Все участники, безусловно, будут проходить через рамки», — сказал Антонцев. Он отметил, что начало колонн будет рядом с Лобным местом. «Движение будет проходить по Кремлевской набережной, по улице Большая Ордынка», — сказал он.

Основной лозунг ФНПР на Первомай — «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Среди лозунгов на первомайских акциях будут также такие, как «Зарплате — реальный рост!», «Бедная молодежь — государство без будущего!», «Требуем МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума!», «Серая зарплата сегодня — черные дни завтра!».

ФНПР является крупнейшим российским профобъединением, в членских организациях которого состоит более 20 млн человек.

Комментарии
1
Денис Долгополов
Мир-Труд-Май. Вся власть народу. Слава КПСС.
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