Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции

По предварительной информации, поступившей в ФНПР из федеральных округов число участников первомайских мероприятий составит более 2,5 млн членов профсоюзов, в том числе, более 870 тыс. молодых активистов.

Наиболее массовые акции, организованные ФНПР, должны состояться в Москве (около 100 тыс. участников), Якутске, Краснодаре (по 50 тыс.), Самаре (39 тыс.), Перми (37 тыс.), Ижевске (30 тыс.), Магнитогорске (28 тыс.), Владивостоке (24 тыс.), Курске, (23 тыс.), в Хабаровске, Ангарске, Прокопьевске, Новотроицке, Березниках, Екатеринбурге, Воронеже и Рязани (по 20 тыс), отмечают в профобъединении.

Согласно планам ФНПР, шествия пройдут в 737 городах и районных центрах РФ.

«В первомайских мероприятиях совместно с ФНПР примут участие представители общественных организаций, представители госорганов и органов местного самоуправления. Вместе с нами планируют выступить представители партии “Единая Россия” и других парламентских партий, но только те, кто искренне разделяет идеологию и требования ФНПР», — отмечается в пресс-релизе профобъединения.

При этом, как отмечают в ФНПР, «главным политическим крылом» профсоюзов выступят представители региональных структур партии «Союз Труда», созданной активистами профобъединения.

Крупнейшая акция запланирована в Москве. Ранее председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев сообщил, что в столичном шествии примут участие около 100 тыс. человек. «Мероприятие займет примерно около часа. Мы в ходе подготовки уделили серьезное внимание вопросам безопасности. На сегодняшний день есть официальное разрешение как администрации президента задействовать Красную площадь, также и от московских властей решение получено. Проведены все необходимые мероприятия, предусмотренные правоохранительными органами. Все участники, безусловно, будут проходить через рамки», — сказал Антонцев. Он отметил, что начало колонн будет рядом с Лобным местом. «Движение будет проходить по Кремлевской набережной, по улице Большая Ордынка», — сказал он.