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05:08 (мск), источник: ДЕЙТА

В майские праздники изменят режим работы МФЦ Приморья

МФЦ Владивостока и Приморья изменят режим работы ввиду майских праздников, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

КГАУ «МФЦ Приморского края» изменит режим работы в предпраздничные и праздничные дни:

30 апреля и 1 мая — выходные (праздничные) дни.

Со 2 мая — работа в обычном режиме.

7,8,9 — выходные (праздничные) дни.

С 10 мая — работа в обычном режиме.

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