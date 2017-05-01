В майские праздники изменят режим работы МФЦ Приморья
МФЦ Владивостока и Приморья изменят режим работы ввиду майских праздников, об этом сообщает ИА «Дейта».
МФЦ Владивостока и Приморья изменят режим работы ввиду майских праздников, об этом сообщает ИА «Дейта».
КГАУ «МФЦ Приморского края» изменит режим работы в предпраздничные и праздничные дни:
30 апреля и 1 мая — выходные (праздничные) дни.
Со 2 мая — работа в обычном режиме.
7,8,9 — выходные (праздничные) дни.
С 10 мая — работа в обычном режиме.