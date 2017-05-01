Легендарный владивостокский клуб может продолжить работу
Культовый владивостокский клуб «Контрабанда» может продолжить свою работу. Крабовый ресторан на месте полюбившегося горожанам заведения пока что под вопросом, сообщает ИА «Дейта».
Культовый владивостокский клуб «Контрабанда» может продолжить свою работу. Крабовый ресторан на месте полюбившегося горожанам заведения пока что под вопросом, сообщает ИА «Дейта».
Как стало известно корреспонденту ИА’Дейта, инициатива закрыть клуб принадлежит одному из членов руководства владивостокского ГУМа. Огромное значение в этом деле имеет финансовый аспект: по информации источника, люди хотят приватизировать место с целью получения личной выгоды.
В настоящее время имеет место быть некая неопределенность с деятельностью клуба — общественность заинтересована в продолжении работы, однако личный каприз одной влиятельной дамы может поставить крест на желаниях людей. По информации источника ИА «Дейта», клуб будет работать еще в течение месяца.
Василий Кучин