Легендарный владивостокский клуб может продолжить работу

Как стало известно корреспонденту ИА’Дейта, инициатива закрыть клуб принадлежит одному из членов руководства владивостокского ГУМа. Огромное значение в этом деле имеет финансовый аспект: по информации источника, люди хотят приватизировать место с целью получения личной выгоды.



В настоящее время имеет место быть некая неопределенность с деятельностью клуба — общественность заинтересована в продолжении работы, однако личный каприз одной влиятельной дамы может поставить крест на желаниях людей. По информации источника ИА «Дейта», клуб будет работать еще в течение месяца.



Василий Кучин

