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05:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Легендарный владивостокский клуб может продолжить работу

Культовый владивостокский клуб «Контрабанда» может продолжить свою работу. Крабовый ресторан на месте полюбившегося горожанам заведения пока что под вопросом, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как стало известно корреспонденту ИА’Дейта, инициатива закрыть клуб принадлежит одному из членов руководства владивостокского ГУМа. Огромное значение в этом деле имеет финансовый аспект: по информации источника, люди хотят приватизировать место с целью получения личной выгоды.

В настоящее время имеет место быть некая неопределенность с деятельностью клуба — общественность заинтересована в продолжении работы, однако личный каприз одной влиятельной дамы может поставить крест на желаниях людей. По информации источника ИА «Дейта», клуб будет работать еще в течение месяца.

Василий Кучин

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