На свадьбе в Индии невестам вручили биты для защиты от пьяных мужей

Министр правительства штата Гопал Бхаргава, вручая полуметровые биты, которыми обычно пользуются при стирке для выколачивания белья, призвал девушек применять их, если их мужья, выпив, попытаются их оскорблять.

Таким образом, отметил министр, он хочет помочь бороться с домашним насилием. Но он все же призвал девушек перед применением дубинок попытаться поговорить с мужьями. И уж если это не поможет, тогда «пусть дубинки поговорят с ними».

Он сообщил, что заказал для этой цели в общей сложности 10 тысяч деревянных бит.

В ходе этой массовой свадебной церемонии такой подарок получили около 700 невест. На всех дубинках была сделана надпись: «Для битья пьяниц», а также «Полиция не будет вмешиваться».

Массовые свадьбы — нередкое явление в Индии. Такими церемониями обычно пользуются семьи с небольшим достатком, чтобы сократить расходы на проведение свадьбы.