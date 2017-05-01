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05:59 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

На свадьбе в Индии невестам вручили биты для защиты от пьяных мужей

Несколько сотен невест во время массового бракосочетания в индийском штате Мадхья-Прадеш получили в подарок деревянные дубинки, чтобы в случае необходимости защищаться в будущем от пьяных мужей.

Источник: Reuters

Министр правительства штата Гопал Бхаргава, вручая полуметровые биты, которыми обычно пользуются при стирке для выколачивания белья, призвал девушек применять их, если их мужья, выпив, попытаются их оскорблять.

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Таким образом, отметил министр, он хочет помочь бороться с домашним насилием. Но он все же призвал девушек перед применением дубинок попытаться поговорить с мужьями. И уж если это не поможет, тогда «пусть дубинки поговорят с ними».

Он сообщил, что заказал для этой цели в общей сложности 10 тысяч деревянных бит.

В ходе этой массовой свадебной церемонии такой подарок получили около 700 невест. На всех дубинках была сделана надпись: «Для битья пьяниц», а также «Полиция не будет вмешиваться».

Массовые свадьбы — нередкое явление в Индии. Такими церемониями обычно пользуются семьи с небольшим достатком, чтобы сократить расходы на проведение свадьбы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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