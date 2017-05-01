Александр Соколов: Пусть Первомай пройдет в бодром и веселом настроении!

Хабаровск, 1 мая, AmurMedia.

Мэр Хабаровска Александр Соколов в день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, обратился к жителям города с поздравлением. Градоначальник пожелал всем уверенности, добра, здоровья, счастья, и благополучия, сообщает ИА AmurMedia.

Первомай по-прежнему остается одним из самых любимых народных праздников, объединяющих людей разных поколений и вдохновляющих на добрые дела и трудовые свершения. Этот светлый весенний праздник помогает нам сохранить не только неразрывную связь с днями, давно ушедшими, но и стремление к созиданию, обновлению. Трудом нескольких поколений предков создавался наш любимый город, и только вместе мы способны сделать его еще красивее и комфортнее.

В дальневосточной столице наблюдается постоянный рост экономики, устойчиво развиваются все ее отрасли. В первом квартале нынешнего года увеличился оборот предприятий, объем выпуска промышленных товаров. Растет заработная плата, уровень безработицы в Хабаровске является одним из самых низких в России. Увеличивается и численность населения — сейчас в нашем городе проживает 617 тысяч человек.

С приходом теплых дней наш город заметно преобразился — стал заметно чище и ухоженнее. Десятки тысяч хабаровчан приняли участие в мероприятиях весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству. Жилищные организации, коммунальные службы, коллективы предприятий, учебных заведений сделали немало, чтобы привести в порядок улицы, парки и скверы, городские дворы. Свою искреннюю любовь к городу, желание сделать его лучше доказали и сорок тысяч жителей, которые активно поработали во время городского субботника 22 апреля.

Спланировано еще много важных дел, и нам всем предстоит потрудиться, чтобы 72-ю годовщину Великой Победы, а затем и свой день рождения краевой центр встретил достойно. Уверен, что трудолюбивые и искренне любящие свой город хабаровчане не останутся равнодушными, примут участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, весеннего тепла, энтузиазма, ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть Первомай пройдет в бодром и веселом настроении в кругу родных и друзей. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и оптимизма!

Мэр Хабаровска Александр Соколов.