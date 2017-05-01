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05:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Празднование 1 мая продолжается на центральной площади Владивостока

Праздничное первомайское шествие достигло площади Борцов за власть Советов. Основной поток горожан прошёл Золотой мост, переместился в центр Владивостока, сообщает ИА «Дейта».

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На площадке памятника горожан приветствует губернатор. Здесь же за прохождением колонн наблюдают почетные жители Владивостока, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда.

В час дня начинается праздничная программа. Для горожан будут работать тематические локальные площадки, а также состоится праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города.

Андрей Горюнов.

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