Празднование 1 мая продолжается на центральной площади Владивостока
Праздничное первомайское шествие достигло площади Борцов за власть Советов. Основной поток горожан прошёл Золотой мост, переместился в центр Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
Праздничное первомайское шествие достигло площади Борцов за власть Советов. Основной поток горожан прошёл Золотой мост, переместился в центр Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
На площадке памятника горожан приветствует губернатор. Здесь же за прохождением колонн наблюдают почетные жители Владивостока, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда.
В час дня начинается праздничная программа. Для горожан будут работать тематические локальные площадки, а также состоится праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города.
Андрей Горюнов.