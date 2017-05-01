Празднование 1 мая продолжается на центральной площади Владивостока

На площадке памятника горожан приветствует губернатор. Здесь же за прохождением колонн наблюдают почетные жители Владивостока, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда.

В час дня начинается праздничная программа. Для горожан будут работать тематические локальные площадки, а также состоится праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города.

Андрей Горюнов.