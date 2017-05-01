ЛГБТ-активистам во Владивостоке не дали пройти в праздничной колонне на 1 мая
Полицейские сослались на отсутствие у «радужной» группы регистрации (ФОТО).
Полицейские сослались на отсутствие у «радужной» группы регистрации (ФОТО).
Владивосток, 1 мая, PrimaMedia.
Принять участие в первомайском шествии во Владивостоке не смогли представители местного
По словам корреспондента агентства с места событий, причиной запрета послужило то, что
— Нас попросили выйти из колонны, не объясняя причины. Небольшой группой друзей с радужными ленточками мы хотели вместе со всеми принять участие в шествии. Мы шли не организованной группой, а порознь, — поделилась с PrimaMedia представитель общественного движения «Маяк» Кристина Солоненко.
Напомним, обязательным условием участия в шествии организованных групп являлась регистрация. Солоненко отмечает, что активистов собираются задержать и доставить в местное отделение полиции.