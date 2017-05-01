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06:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ЛГБТ-активистам во Владивостоке не дали пройти в праздничной колонне на 1 мая

Полицейские сослались на отсутствие у «радужной» группы регистрации (ФОТО).

Владивосток, 1 мая, PrimaMedia.

Принять участие в первомайском шествии во Владивостоке не смогли представители местного ЛГБТ-сообщества, которых в самом начале маршрута остановили сотрудники органов правопорядка. Основанием для запрета на участие в празднике стало отсутствие регистрации группы активистов, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам корреспондента агентства с места событий, причиной запрета послужило то, что ЛГБТ-активисты не зарегистрировали свою колонну заранее, как того требовали правила.

— Нас попросили выйти из колонны, не объясняя причины. Небольшой группой друзей с радужными ленточками мы хотели вместе со всеми принять участие в шествии. Мы шли не организованной группой, а порознь, — поделилась с PrimaMedia представитель общественного движения «Маяк» Кристина Солоненко.

Напомним, обязательным условием участия в шествии организованных групп являлась регистрация. Солоненко отмечает, что активистов собираются задержать и доставить в местное отделение полиции.

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