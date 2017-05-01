Первомай в Хабаровске: горожане фотографировались с мэром и угощали его конфетами

Тысячи хабаровчан приняли участие в первомайском шествии, которое началось сегодня утром на площади Ленина. Колонну возглавили главные лица края и города — губернатор Вячеслав Шпорт и мэр Александр Соколов, сообщает портал «Губерния».

Чтобы принять участие в шествии, горожане начали собираться на площади в 10:00. Оттуда колонна направилась в сторону улицы Муравьева-Амурского.

В колонне празднующих можно было заметить работников организаций и компаний краевой столицы, студентов вузов и техникумов, представителей политических партий.

За порядком следили полицейские со служебными собаками.

Завершилось шествие на Комсомольской площади, где участников ждал концерт. Здесь хабаровчане поздравляли друг друга с праздником и делали фото на память. Некоторые попросили Александра Соколова сфотографироваться с ними, а одна женщина даже решила угостить мэра конфетами, однако градоначальник отказался и посоветовал раздать сладости детям.