Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
8 простых упражнений против боли в шее
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
Кадры испытаний новейшего оружия России попали в Сеть (видео)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Футболисты «Челси» разгромили «Эвертон» в чемпионате Англии
Казанский «Зенит» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14События недели в фотографиях
06:54 (мск), источник: Вести Приморье

Золотой мост закрыли на два часа раньше, тысячи горожан зависли в центре

Неожиданным разочарованием завершился праздник 1 Мая для многих жителей и гостей Владивостока — открытый для пешеходов Золотой мост был внезапно перекрыт для гуляющих сотрудниками ДПС.

Источник: Вести Приморье

Как сообщает с места событий «Вестям: Приморье» очевидец, автодвижение на мосту открыли на два часа раньше обещанного: мост должен был быть открыт для прогуливающихся людей до 15.00, но полицейские перестали пускать отмечающих Первомай граждан уже в 13.00. Тысячи людей, пришедших на праздник, не могут вернуться на м. Чуркина по мосту. Многие пришли сюда с детьми попозже, чтобы не попасть в толпу в разгар демонстрации и просто прогуляться, наслаждаясь видами города.

Как сообщили нашей редакции, сотрудники ДПС в грубой форме прогоняют людей с моста, говорят, что у них приказ не пускать никого, пустить движение автомобилей. На вопросы горожан, как им попасть домой на м. Чуркина, полицейские отвечают: идите на автобусы или вызывайте такси.

Абсурдность ситуации в том, что водители автобусов также не могут попасть на мост: у них регламент — начать движение ровно в 15.00. Многие люди не взяли с собой денег, чтобы воспользоваться такси. Отчаявшиеся горожане даже просят полицейских доставить их домой на их автомобилях.

Таким образом, люди, пришедшие на праздник специально для того, чтобы прогуляться по Золотому мосту, не получили желаемого, они разочарованы.

***

И как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, по предварительным подсчетам администрации Приморского края, в первомайской демонстрации во Владивостоке приняли участие более 20 тыс. жителей региона, которые прошли по традиционному маршруту: по вантовому мосту через бухту Золотой Рог и центральным улицам города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Прохожие спасли мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры
Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
США признали гибель 352 граждан при авиаударах коалиции
Оппозиция Сирии рассказала об идее РФ ввести нейтральные силы
СМИ: Блэр объявил о возвращении в британскую политику
В Конгрессе США договорились о принятии бюджета на 2017 год
Япония заявила о желании нарастить закупки нефти и газа у России
NYT: Госдеп застигнут врасплох после приглашения Дутерте в США
Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции
Спорт
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь