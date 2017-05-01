Золотой мост закрыли на два часа раньше, тысячи горожан зависли в центре

Как сообщает с места событий «Вестям: Приморье» очевидец, автодвижение на мосту открыли на два часа раньше обещанного: мост должен был быть открыт для прогуливающихся людей до 15.00, но полицейские перестали пускать отмечающих Первомай граждан уже в 13.00. Тысячи людей, пришедших на праздник, не могут вернуться на м. Чуркина по мосту. Многие пришли сюда с детьми попозже, чтобы не попасть в толпу в разгар демонстрации и просто прогуляться, наслаждаясь видами города.

Как сообщили нашей редакции, сотрудники ДПС в грубой форме прогоняют людей с моста, говорят, что у них приказ не пускать никого, пустить движение автомобилей. На вопросы горожан, как им попасть домой на м. Чуркина, полицейские отвечают: идите на автобусы или вызывайте такси.

Абсурдность ситуации в том, что водители автобусов также не могут попасть на мост: у них регламент — начать движение ровно в 15.00. Многие люди не взяли с собой денег, чтобы воспользоваться такси. Отчаявшиеся горожане даже просят полицейских доставить их домой на их автомобилях.

Таким образом, люди, пришедшие на праздник специально для того, чтобы прогуляться по Золотому мосту, не получили желаемого, они разочарованы.

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И как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, по предварительным подсчетам администрации Приморского края, в первомайской демонстрации во Владивостоке приняли участие более 20 тыс. жителей региона, которые прошли по традиционному маршруту: по вантовому мосту через бухту Золотой Рог и центральным улицам города.