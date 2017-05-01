Назарбаев рассказал, почему в мире уважают Казахстан

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с 1 мая — праздником единства народа Казахстана! В этот день мы воздаем должное бесценному достоянию — созидательной дружбе наших граждан во благо родной земли», — говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Акорды.

«Единство и сплоченность народа являются прочным фундаментом всех наших достижений и побед. Мы стали уважаемым и сильным государством благодаря взаимопониманию разных этносов нашей страны, сплотившихся в единое целое под сводами казахстанского шанырака», — отмечает глава государства.

Также казахстанский лидер подчеркивает, что стабильность и согласие — это непрерывный процесс, требующий от каждого пристального внимания и участия. «Понимание этой важной истины способствует гармонии мира и добра в нашем общем доме — Республике Казахстан», — напоминает Назараев.

«Уверен, что начавшееся системное обновление общества поможет укрепить корни нашего единства и станет основой для наших новых великих свершений. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, счастья и процветания каждой семье!», — завершил свое поздравление президент Казахстана.

Праздник учрежден указом президента Республики Казахстан от 18 октября 1995 года. Этот праздник является государственным и является выходным днем.