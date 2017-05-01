Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
На новых британских купюрах обнаружены ошибки
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Футболисты «Челси» разгромили «Эвертон» в чемпионате Англии
Казанский «Зенит» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
08:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев рассказал, почему в мире уважают Казахстан

Глава Казахстана призвал соотечественников к пониманию важности мира и согласия в стране.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 мая — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа страны.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с 1 мая — праздником единства народа Казахстана! В этот день мы воздаем должное бесценному достоянию — созидательной дружбе наших граждан во благо родной земли», — говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Акорды.

Читайте также
Назарбаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана

«Единство и сплоченность народа являются прочным фундаментом всех наших достижений и побед. Мы стали уважаемым и сильным государством благодаря взаимопониманию разных этносов нашей страны, сплотившихся в единое целое под сводами казахстанского шанырака», — отмечает глава государства.

Также казахстанский лидер подчеркивает, что стабильность и согласие — это непрерывный процесс, требующий от каждого пристального внимания и участия. «Понимание этой важной истины способствует гармонии мира и добра в нашем общем доме — Республике Казахстан», — напоминает Назараев.

«Уверен, что начавшееся системное обновление общества поможет укрепить корни нашего единства и станет основой для наших новых великих свершений. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, счастья и процветания каждой семье!», — завершил свое поздравление президент Казахстана.

Праздник учрежден указом президента Республики Казахстан от 18 октября 1995 года. Этот праздник является государственным и является выходным днем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назарбаев рассказал, почему в мире уважают Казахстан
США признали гибель 352 граждан при авиаударах коалиции
Оппозиция Сирии рассказала об идее РФ ввести нейтральные силы
Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit
В Конгрессе США договорились о принятии бюджета на 2017 год
СМИ узнали подробности инцидента с лайнером «Аэрофлота»
NYT: Госдеп застигнут врасплох после приглашения Дутерте в США
Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции
Спорт
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь