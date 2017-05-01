Центр для иностранцев откроется в Хабаровске в ближайшее время
Все услуги по получению патента будут оказываться в одном месте.
Все услуги по получению патента будут оказываться в одном месте.
Хабаровск, 1 мая, AmurMedia.
В Хабаровске по результатам конкурса определена уполномоченная организация по выдаче патентов иностранным гражданам. Свою работу она начнет в ближайшие несколько месяцев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.
Центр упростит процедуру постановки на учет, потому что все услуги по получению патента будут оказываться в одном месте. Перечень предоставляемых услуг:
Дактилоскопирование (снятие отпечатков пальцев);.
Медицинское обследование;.
Прохождение курсов и тестирования по русскому языку, истории и основам законодательства;.
Фотографировани;.
Прием заявлений и документов, необходимых для патента;.
Перевод документов;.
Услуги по трудоустройству;.
Оформление полиса Добровольного медицинского страхования (ДМС);.
Прием платежей (госпошлин).
Подобный центр успешно действует в столице нашей родины — Москве.