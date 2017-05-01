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07:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Центр для иностранцев откроется в Хабаровске в ближайшее время

Все услуги по получению патента будут оказываться в одном месте.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 мая, AmurMedia.

В Хабаровске по результатам конкурса определена уполномоченная организация по выдаче патентов иностранным гражданам. Свою работу она начнет в ближайшие несколько месяцев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Центр упростит процедуру постановки на учет, потому что все услуги по получению патента будут оказываться в одном месте. Перечень предоставляемых услуг:

Дактилоскопирование (снятие отпечатков пальцев);.

Медицинское обследование;.

Прохождение курсов и тестирования по русскому языку, истории и основам законодательства;.

Фотографировани;.

Прием заявлений и документов, необходимых для патента;.

Перевод документов;.

Услуги по трудоустройству;.

Оформление полиса Добровольного медицинского страхования (ДМС);.

Прием платежей (госпошлин).

Подобный центр успешно действует в столице нашей родины — Москве.

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