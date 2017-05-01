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09:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Река Уфа за сутки поднялась на 28 сантиметров

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Воды в уфимских реках становится все больше. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки Белая в районе Монумента Дружбы поднялась еще на 21 сантиметр. В 8 утра уровень реки был зафиксирован на отметке 685 сантиметров. Река Уфа возле Шакши поднялась на 28 сантиметров — до 661. Продолжает разливаться Дема у деревни Бочкарево, сейчас ее уровень составляет 551 сантиметр (+17 см).

Уровни воды в реках измеряются относительно нуля гидропоста.

Посмотреть, как изменились уровни рек за последние три недели, можно в разделе «Половодье».

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