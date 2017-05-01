Дождь в Иркутске сорвал праздничные мероприятия

Администрация Иркутска и правительство Приангарья отменили праздничные мероприятия в честь 1 мая в связи с погодными условиями. В столице Приангарья льет дождь, а к вечеру синоптики прогнозируют мокрый снег. Утром состоялось только построение бывших студентов ИВВАИУ, на котором присутствовал мэр Иркутска. Праздничное шествие, велогонка фаворит и митинг профсоюзов сегодня не состоятся. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Также был отменен митинг жителей Селиванихи за ускорение перевода их земель в статус садоводств. Об этом сообщил один из организаторов в социальной сети Facebook.

Напомним, дождь будет идти в Иркутске сегодня, 1 мая. Синоптики прогнозируют, что вечером он перейдет в мокрый снег. Днем воздух прогреется до +13°С.