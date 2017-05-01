Из-за паводка в Пермском крае подтопило несколько домов

Теплая погода в Пермском крае привела к тому, что паводок добрался до некоторых жилых домов.

«30 апреля, в результате образования ледяного затора на реке Усьва произошло подтопление нескольких придомовых территорий в деревни Бобровка Чусовского района. Жизнеобеспечение жителей не нарушено. Экстренная эвакуация жителей из населенного пункта не требуется. Ситуация находится под контролем. Проводится мониторинг обстановки», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В Кунгурском районе также ведут мониторинг уровня воды в реке Бабка. По сообщениям МЧС, вода пошла на спад.

Синоптики прогнозируют, что пик паводка придётся на 5 мая. К «большой воде» может привести резкое потепление: в первые дни мая ожидается потепление до +23 градусов.

По предварительным данным, прошлогоднее бедствие не повторится.