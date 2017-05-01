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07:52 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Теплая и солнечная погода с кратковременными дождями ожидается в столичном регионе 1 мая

Теплая и солнечная погода, кратковременный дождь и температура воздуха до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 1 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Источник: Агентство «Москва»

«Солнечно и очень тепло. Лишь во второй половине дня с приближением атмосферного фронта с запада местами возможен небольшой кратковременный дождь, преимущественно в северо-западной части области и Москвы. Максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 22 до плюс 24 градусов, по области 19−24 градусов тепла. Ветер южный 4−9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 754 мм ртутного столба, что выше нормального, относительная влажность воздуха днем небольшая, около 30%», — говорится в сообщении.

Синоптики уточняют, что такая, не по сезону теплая погода у большинства здоровых людей не должна вызывать заметных метеопатических реакций, так как существенных колебаний метеоэлементов не ожидается. Основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей станет неспокойный геомагнитный фон. Хуже всего придется людям с вегето-сосудистой дистонией, страдающим заболеваниями сосудов головного мозга, ишемической болезнью сердца, гипертонией, пневмонией и кислородной недостаточностью. У них возможны головные боли, скачки артериального давления.

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