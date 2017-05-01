Теплая и солнечная погода с кратковременными дождями ожидается в столичном регионе 1 мая

«Солнечно и очень тепло. Лишь во второй половине дня с приближением атмосферного фронта с запада местами возможен небольшой кратковременный дождь, преимущественно в северо-западной части области и Москвы. Максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 22 до плюс 24 градусов, по области 19−24 градусов тепла. Ветер южный 4−9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 754 мм ртутного столба, что выше нормального, относительная влажность воздуха днем небольшая, около 30%», — говорится в сообщении.