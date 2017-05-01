Владивостокцы «сбросились» на памятник комсомольскому Хатико
Сбор денег для установки скульптуры собаки Найды в
Сбор денег для установки скульптуры собаки Найды в
Владивосток, 1 мая, PrimaMedia.
Участие в сборе денег на установку памятника собачьей преданности и верности в
Сбор средств на установку памятника комсомольскому Хатико — собаке Найде — стартовал на Planeta.ru 8 апреля. Планируется, что скульптуру установят в сквере около швейной фабрики в
Реализацией проекта по установке памятника Найде, символизирующего верность и преданность, дружбу людей и животных, займется команда активистов «Союза рабочей и служащей молодежи» при поддержке отдела по молодежной политике администрации города. Изготовлением
На сегодняшний день в сборе средств приняло участие 272 человека. География благотворителей разнообразна:
Ничем не приметная дворняга Найда жила на остановке «Швейная фабрика» в
Сюжеты о комсомольском Хатико показали федеральные каналы, растрогав сердца россиян по всей стране.
По собственной инициативе неравнодушные жители
После гибели Найды идея об установке памятника комсомольскому Хатику была у всех на устах. Горожане единодушно поддержали инициативу. За ее реализацию взялись активисты «Союза рабочей и служащей молодежи» города Юности. Они организовали голосование среди комсомольчан за лучший эскиз памятника.