Владивостокцы «сбросились» на памятник комсомольскому Хатико

Владивосток, 1 мая, PrimaMedia.

Участие в сборе денег на установку памятника собачьей преданности и верности в Комсомольске-на-Амуре принимают жители Владивостока. Сбор средств на проект «Арт-объект «Памятник Найде» ведется на краудфандинговой платформе, авторам идеи не хватает более половины суммы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА AmurMedia.

Сбор средств на установку памятника комсомольскому Хатико — собаке Найде — стартовал на Planeta.ru 8 апреля. Планируется, что скульптуру установят в сквере около швейной фабрики в Комсомольске-на-Амуре.

Реализацией проекта по установке памятника Найде, символизирующего верность и преданность, дружбу людей и животных, займется команда активистов «Союза рабочей и служащей молодежи» при поддержке отдела по молодежной политике администрации города. Изготовлением арт-объекта займется художник и скульптор Комсомольска-на-Амуре Игорь Руттер.

На сегодняшний день в сборе средств приняло участие 272 человека. География благотворителей разнообразна: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Москва, Самара, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Тамбов и Ростов-на-Дону. Уже собрано 129 тысяч 944 рубля из необходимых 460 тысяч рублей. До окончания проекта остался 31 день.

Ничем не приметная дворняга Найда жила на остановке «Швейная фабрика» в Комсомольске-на-Амуре. Собака лежала на обочине дороги, и, положив голову на бордюр, с тоской в глазах встречала и провожала автобусы. Местные жители знали, о чем грустит Найда, и не прогоняли животное, подкармливали и лечили.

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По собственной инициативе неравнодушные жители Комсомольска-на-Амуре построили Найде две новые будки и решили, что нужно установить скульптуру в честь собаки в центре сквера, как это сделали японцы, увековечив память пса Хатико. Однако Найда не дождалась памятника… Скорбное известие о том, что преданной дворняги больше нет, разнеслось по новостным лентам спустя буквально пару недель после того, как о ней узнала вся страна.

После гибели Найды идея об установке памятника комсомольскому Хатику была у всех на устах. Горожане единодушно поддержали инициативу. За ее реализацию взялись активисты «Союза рабочей и служащей молодежи» города Юности. Они организовали голосование среди комсомольчан за лучший эскиз памятника.