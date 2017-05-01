Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Семечки признали токсичными
Москва: юго-запад - для покупателей, восток - для арендаторов
Полина Гагарина родила второго ребенка
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби
Сборная России выиграла общий зачет Еврохоккейтура
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14События недели в фотографиях
11Подготовка техники к Параду Победы
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
09:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с 1 Мая

Власти поблагодарили жителей за ответственное отношение к работе.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область отмечает Праздник Весны и Труда вместе со всей страной в понедельник, 1 мая. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили воронежцев с Первомаем и отметили, что «в истории многих стран этот день стал символом единства, созидания, социальной справедливости, что для современного общества как никогда актуально».

Первые лица напомнили, что Воронежская область, как и вся страна, переживает важный период адаптации к новым экономическим условиям.

— Несмотря на трудности, регион развивается. Положительные перемены происходят в экономике и социальной сфере. В области открываются новые предприятия, строятся детские сады, поликлиники, спорткомплексы, школы. Меняется к лучшему внешний облик городов и сел, — отметило в обращении руководство области.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов поблагодарили жителей за ответственное отношение к работе и «созидательное участие в судьбе края».

— Своим трудом, уважаемые земляки, вы доказываете, что любые сложности преодолимы. Искренне признательны вам за то, что в череде напряженных будней находите время и силы, чтобы поддержать общественные проекты и инициативы. От всей души желаем всем крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, оптимизма, весеннего настроения и исполнения всех планов! — завершили обращение первые лица региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Режиссер Юрий Быков в Воронеже: «Современное широкоэкранное кино – это математика»
СМИ узнали подробности инцидента с лайнером «Аэрофлота»
Оппозиция Сирии рассказала об идее РФ ввести нейтральные силы
Коалиция США признала гибель 352 мирных граждан при авиаударах
В Конгрессе США договорились о принятии бюджета на 2017 год
Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit
NYT: Госдеп застигнут врасплох после приглашения Дутерте в США
Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции
Спорт
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь