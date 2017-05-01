Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с 1 Мая

Воронежская область отмечает Праздник Весны и Труда вместе со всей страной в понедельник, 1 мая. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили воронежцев с Первомаем и отметили, что «в истории многих стран этот день стал символом единства, созидания, социальной справедливости, что для современного общества как никогда актуально».

Первые лица напомнили, что Воронежская область, как и вся страна, переживает важный период адаптации к новым экономическим условиям.

— Несмотря на трудности, регион развивается. Положительные перемены происходят в экономике и социальной сфере. В области открываются новые предприятия, строятся детские сады, поликлиники, спорткомплексы, школы. Меняется к лучшему внешний облик городов и сел, — отметило в обращении руководство области.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов поблагодарили жителей за ответственное отношение к работе и «созидательное участие в судьбе края».

— Своим трудом, уважаемые земляки, вы доказываете, что любые сложности преодолимы. Искренне признательны вам за то, что в череде напряженных будней находите время и силы, чтобы поддержать общественные проекты и инициативы. От всей души желаем всем крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, оптимизма, весеннего настроения и исполнения всех планов! — завершили обращение первые лица региона.