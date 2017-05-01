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11:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Первомай во Владивостоке: тысячи трудящихся, улыбки, поздравления и хорошая погода

Владивосток, 1 мая, PrimaMedia.

Главная первомайская демонстрация Приморья прошла во Владивостоке.

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Более 20 тысяч человек собрались на Золотом мосту ранним утром, чтобы принять участие в праздничном шествии. Колонны трудящихся, занятые в сотнях различных организаций края, прошли по мосту, спустились на улицу Пушкинская и Светланская и завершили путь по центру Владивостока на площади Борцов за власть Советов. За длинным и ярким шествием наблюдали и корреспонденты ИА PrimaMedia. Как это было — в фоторепортаже.

Горожане не переставали поздравлять друг друга, желали всем жителям и гостям Приморья радости, счастья и здоровья. Порадовала горожан в этот день и теплая солнечная погода, которая, кстати, сохранится во Владивостоке до пятницы, 5 мая. У каждой колонны, участвовавшей в демонстрации, была своя символика. Многие растянули плакаты и транспаранты, другие несли тысячи шариков, третьи размахивали флагами с символикой компаний.

Интересно, что впервые в демонстрации прошествовала «Колонна будущего», состоящая из многодетных, в том числе приемных, семей, будущих мам и воспитанников центров семейного устройства. Колонна объединила несколько сотен семей под лозунгом «Крепкая семья — будущее Приморья!».

Кстати, на плакатах встречались такие лозунги, как «Федеральному закону о молодежной политике — ДА», «Чем белее зарплата, тем светлее пенсия», «Работающему человеку — достойный уровень жизни», «Нет снижению зарплат», «Крепкие семьи — будущее Приморья» и другие.

На площади после завершения шествия, начался большой праздничный концерт, в котором принимают участие творческие коллективы края. Здесь же заработали тематические площадки. Например, юные любители спорта могут погонять мяч с профессионалами из ФК «Луч-Энергия» или почувствовать себя хоккеистами на площадке ДЮСША ХК «Адмирал». А желающие попробовать себя в музыке могут сделать это на площадке Приморской краевой филармонии.

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