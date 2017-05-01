86 лет со дня создания ИВВАИУ отметили в Иркутске

86 лет со дня создания Иркутского Высшего Военного Авиационного Ордена Красной Звезды Инженерного Училища (ИВВАИУ) отметили в Иркутске сегодня, 1 мая. В торжественном построении приняли участие ветераны и выпускники учебного заведения, воспитанники молодежных военно-патриотических и спортивных секций, а также жители микрорайона. Командовал парадом генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор ИВВАИУ Александр Барсуков. Поздравить гостей праздника с этой датой прибыл и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию столицы Приангарья.

«Судьба нашего города неразрывно связана с историей авиационного училища. Наши земляки — ваши воспитанники — прославили Иркутск далеко за его пределами. И я горд тем, что, несмотря на столь трудные времена, вы продолжаете хранить лучшие традиции своего учебного заведения, знамя ИВАТУ продолжают нести следующие поколения иркутян. От всей души я поздравляю с этой знаменательной датой! И уверяю вас, что военный городок училища еще наполнится новым смыслом и новой энергией», — отметил Дмитрий Бердников.

По традиции ветераны ИВВАИУ и гости праздника возложили цветы к памятнику выпускникам училищам, погибшим в боях за родину, а также к бюсту дважды героя Советского Союза, крупнейшему полководцу Великой Отечественной Войны Константину Рокоссовскому. Завершилось построение торжественным шествием под знаменитый авиационный марш в сопровождении оркестра ИВВАИУ.