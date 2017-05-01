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11:07 (мск), источник: СуперОмск

«Курить бросил, а толку никакого»: в Омске снова запахло газом

Вчера, 30 апреля, омичи вновь стали жаловаться на сильный запах газа. Преимущественно воняло в Нефтяниках, также неприятный запах почувствовали жители Амурского поселка и Левобережья.

«Дышать нечем, курить бросил, а толку никакого», — пожаловался омич Александр Торопов.

К настоящему моменту источник запаха в городе так и не найден. На неприятный запах омичи стали жаловаться с начала марта. Изначально заявлялось, что вонь появилась из-за выбросов этилмеркаптана, который является одорантом для природного газа, однако недавно появилось новое предположение, что источником запаха является углеводород из промзоны в Нефтяниках.

«Не этилмеркаптаном пахнет — запах другой, более тяжелый», — отметил и сейчас один из омичей Кирилл Зубрин.

Сейчас к выяснению источников выбросов привлечено уже федеральное Министерство природных ресурсов и экологии, а омский Росприроднадзор отправился в суд.

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