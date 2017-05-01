«Курить бросил, а толку никакого»: в Омске снова запахло газом
Вчера, 30 апреля, омичи вновь стали жаловаться на сильный запах газа. Преимущественно воняло в Нефтяниках, также неприятный запах почувствовали жители Амурского поселка и Левобережья.
Вчера, 30 апреля, омичи вновь стали жаловаться на сильный запах газа. Преимущественно воняло в Нефтяниках, также неприятный запах почувствовали жители Амурского поселка и Левобережья.
«Дышать нечем, курить бросил, а толку никакого», — пожаловался омич Александр Торопов.
К настоящему моменту источник запаха в городе так и не найден. На неприятный запах омичи стали жаловаться с начала марта. Изначально заявлялось, что вонь появилась
«Не этилмеркаптаном пахнет — запах другой, более тяжелый», — отметил и сейчас один из омичей Кирилл Зубрин.
Сейчас к выяснению источников выбросов привлечено уже федеральное Министерство природных ресурсов и экологии, а омский Росприроднадзор отправился в суд.