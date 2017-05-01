В Москве начали отключать отопление

«В связи с установившейся теплой погодой, по поручению мэра города Сергея Собянина системы теплоснабжения с сегодняшнего дня переводятся на летний режим работы», — сказал Бирюков журналистам. Он напомнил, что отопительный период в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Столичные энергетики с 8:00 понедельника приступили к отключению отопления в городе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

Отключение отопления пройдет за три дня, поэтапно, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники

Бирюков пояснил, что в столице начинаются профилактические работы на системах теплоснабжения 73 тыс. зданий, в том числе более 33 тыс. жилых домов и 7,5 тыс. социальных объектов.

Ремонтные и профилактические работы также коснутся районных и квартальных тепловых станций, малых котельных и тепловых пунктов.