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09:19 (мск), источник: Интерфакс

В Москве начали отключать отопление

Отключение отопления пройдет за три дня, поэтапно.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Столичные энергетики с 8:00 понедельника приступили к отключению отопления в городе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с установившейся теплой погодой, по поручению мэра города Сергея Собянина системы теплоснабжения с сегодняшнего дня переводятся на летний режим работы», — сказал Бирюков журналистам. Он напомнил, что отопительный период в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.

Отключение отопления пройдет за три дня, поэтапно, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники
Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

Бирюков пояснил, что в столице начинаются профилактические работы на системах теплоснабжения 73 тыс. зданий, в том числе более 33 тыс. жилых домов и 7,5 тыс. социальных объектов.

Ремонтные и профилактические работы также коснутся районных и квартальных тепловых станций, малых котельных и тепловых пунктов.

Подготовка к отопительному сезону 2017−2018 годов завершится в Москве к 25 августа
Петр Бирюков
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