Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
В России готовится к принятию важный закон для дачников
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ заподозрили российских певиц в переводе денег АТО
Осталось от силы полгода: эксперт о крахе Украины
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
15Роботы в Пальмире
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
11:09 (мск), источник: Вести Приморье

2 мая Владивосток останется без отопления

2 мая во Владивостокском городском округе завершится отопительный сезон 2016−2017 годов. Система теплоснабжения отключается в городе поэтапно, в течение нескольких дней: процесс проходит согласно схеме.

В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2017−2018 годов. Разработаны и утверждены графики производства работ по ремонту инженерных сетей в межотопительный период для организаций, занимающихся вопросами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Прохожие спасли мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры
Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
При ЧП на рейсе Москва-Бангкок пострадали 24 россиянина
В городах России прошли первомайские демонстрации
Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом
В России вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
Ле Пен предложила альтернативное Евросоюзу объединение
В КНДР заявили о готовности к ядерному испытанию в любой момент
В 15 дальневосточных регионах ввели особый противопожарный режим
Спорт
«Зенит» выиграет в Томске и обгонит ЦСКА В понедельник пройдут три заключительных матча 26-го тура чемпионата России
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь