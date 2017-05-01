2 мая Владивосток останется без отопления

В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2017−2018 годов. Разработаны и утверждены графики производства работ по ремонту инженерных сетей в межотопительный период для организаций, занимающихся вопросами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.