В Самаре стартовал сезон дачных перевозок

С 1 мая в Самаре стротовал сезон дачных перевозок. Чтобы пассажирам было удобно планировать свои поездки, в продажу поступили сезонки на 4, 8 и 16 талонов. Их уже можно приобрести в киосках на остановках и автостанциях, откуда отправляются автобусы.

Кроме того, администрацией г. о. Самара принято решение сохранить тарифы по дачным перевозкам на уровне прошлого года. Стоимость одного километра пути составляет 2,02 рубля.

В связи с начавшимся ремонтом моста «Южный» и путепровода «Аврора» отправление автобусов дачных маршрутов, уезжавших с автостанции «Аврора», переносится на Хлебную площадь. Это маршруты №№ 101д, 157, 167, 173, 174, 185к.

Доехать до мест отправления автобусов можно на общественном транспорте следующих маршрутов: №№ 1, 3, 5 — трамваи, №№ 6, 16 — троллейбусы, №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295 — автобусы.

В этом году в дачных перевозках задействовано до 80 автобусов, они будут работать с 6:00 до 20:00. Расписание уже размещено на остановках, откуда отправляются автобусы дачных маршрутов, и в пунктах продажи сезонок.

Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным дням (кроме дней, которые совпадают с религиозными и иными праздниками). То есть 9 мая и 3 июня рейсы на дачи осуществляться не будут. В то же время будут организованы перевозки к городским кладбищам.

В майские праздники дачные маршруты будут работать 1, 3, 5, 6, 7, 8 мая.

С 3 мая будут введены дополнительные рейсы по средам и пятницам.

Сезон перевозок продлится до 29 октября.